Marko: Remélem, hogy mihamarabb lezárjuk a Horner-ügyet

Továbbra sem született döntés Christian Horner jövőjével kapcsolatban, akiről pár hete olyan hírek láttak napvilágot, miszerint egy közeli alkalmazottjával nem viselkedett helyesen a csapat megítélése szerint.

A Red Bull természetesen azonnal alapos belső kivizsgálást rendelt el, ám az ügy kiszivárgott, aminek hatására már a Forma-1 is hivatalos közleményt is kiadott, melyben kijelentették, hogy az ügy mihamarabbi lezárását várják az alakulattól. Egy friss interjúban Helmut Marko is ennek a fontosságát emelte ki.

„Mint tudják, ez egy belső vizsgálat” – kezdte a diplomatikus megközelítését Helmut Marko a Horner-ügyről a ServusTV-nek. „Minél hamarabb lesz eredmény, annál jobb, mert természetesen a hosszú időtartam miatt a pletykák és egyéb történetek biztosan szárba szökkennek.”

„De szerintem a Red Bull nagyon jól reagált ebben az ügyben. A vizsgálat hosszú időtartama nem az ő hibájuk. Arra törekednek, hogy tisztességes vizsgálatot folytassanak, majd ennek megfelelően reagáljanak.”

Christian Horner természetesen igyekezett kibújni a válaszadás alól, mikor az autóbemutatón a vizsgálatról kérdezték, hiszen szerinte ez nagy károkat okozhat a Red Bullnak a közelgő szezon kapcsán.

„Teljes mértékben a versenyzésre koncentrálunk. Alig várom, hogy jövő héten Bahreinben legyünk, és lássam az RB20-ast kigurulni a pályára. És az egyetlen dolog, amire mindenki a figyelmét fordítja, az az autó. Nagyon egységesek és együtt vagyunk ebben a fókuszban.”

