„Marko remek munkát végez, de lehetne kicsit kedvesebb”

Sergio Sette Camara 2019-ben a negyedik lett az F2-ben, idén pedig a Formula E-ben versenyezett amellett, hogy a Red Bull tartalékpilótája volt. A brazil pilóta azonban nem tudta megvetni a lábát a Red Bullon belül, ő lett volna az egyik pilóta, akinek a juniorprogramban követnie kellett volna Alex Albont, most pedig a Red Bull el is engedte a kezét.

Camarát az F1ingenerale kérdezte arról, mi a véleménye Helmut Markóról, és a Red Bull juniorprogramjáról, számolt be a PlanetF1: „Az biztos, hogy más, az ő akadémiája a legjobb, és ennek látható is az eredménye.”

„Annyit lehet elmondani, hogy a Red Bull ténylegesen befektet ebbe a programba, és Marko remek munkát végez. Talán néha lehetne kevésbé kemény a pilótákkal, de neki más módszerei vannak. Én nem így csinálnék bizonyos dolgokat, de működnek.”

„Rengeteg pilótát nevelt ki, mint Max Verstappent, aki egy igazi sztár volt az F3-ban, de olyanokat is, mint Daniel Ricciardót, Sebastian Vettelt, és még sokan másokat.”

A Red Bull a 2020-as szezon után nem hosszabbított az orosz Danyiil Kvjattal, akivel talán a legkeményebben bánt a Red Bull a Forma-1-es karrierje alatt, de padra ültették Alex Albont is, aki nem tudta egy szezonon keresztül hozni azt a teljesítményt, amit 2019-ben a szezon második felében mutatott.

Még több F1 hír: Vettel a legfiatalabb bajnok, de Verstappen többször volt pódiumon

Annak ellenére, hogy most Camarát is elbocsájtották, a brazil szerint Albonhoz hasonlóan neki is lehet még esélye a visszatérésre, mivel Marko mindenkinek a fejlődését figyelemmel követi:

„Ha azt látja, hogy ténylegesen fejlődsz, akkor ad neked egy második esélyt is, de ha azt látja, hogy nem teljesítesz az elvártaknak megfelelően, akkor is a helyes döntést fogja meghozni. Mindig a legjobb pilótát választja, és nem érdekli, hogy miért teljesített az adott ember jól. Ő így dolgozik, én pedig ezt tiszteletben tartom.”

„Egy megosztó figura, a telefonbeszélgetések mindig nagyon kemények vele, mert sosem tudod, mit akar mondani. Még mindig az a telefonja van, amit csak telefonálásra lehet használni, de velem mindig nagyon komoly volt.”

Ricciardo tanácsa Pereznek: „Öleld meg Helmut Markót!”

Ajánlott videó: