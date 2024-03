Marko reagált a hírekre, miszerint Sainzot figyelné a Red Bull

Max Verstappen korai kiesését követően Carlos Sainznak viszonylag sima dolga volt Melbourne-ben, ahol a második helyről rajtolva végül kettős győzelmet arattak a Ferrarinak csapattársával, Charles Leclerc-rel - viszonylag, mert a spanyol két héttel a verseny előtt frissen esett át egy vakbélműtéten.

A futam után Christian Horner azt mondta, "nem tudja kizárni", hogy Sainz 2025-ben visszatérjen a csapat kötelékeibe, Sergio Pereznek ugyanis lejár az év végén a szerződése velük és Max Verstappen maradása sem biztos - bár ennek inkább személyes okai lehetnek, mint szakmai.

Hatalmas a helyezkedés tehát a bajnoki címvédő ülései körül és most a Laolának adott nyilatkozatában Helmut Marko, a sportszakmai tanácsadója a csapatnak arra a kérdésre, érdeklődnek-e Sainz iránt, jelezte, a maga részéről egyelőre elégedett Perezzel:

„Persze, a formája lenyűgöző, de el kell ismerni, hogy Checónak is három jó versenye volt eddig idén. Az, hogy Melbourne-ben visszaesett, annak tudható be, hogy gyorsan elkoptak a gumik és sérült volt a padlólemeze. Az időmérő a gyengéje, ha ott tud fejlődni, nem is fogunk gondolkodni. Nagyon jó a légkör a csapatnál, már ami őt illeti.”

