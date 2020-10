Marko: pszichés okai vannak Vettel újoncokat idéző hibáinak

2020-ban teljesen egyértelmű, hogy Charles Leclerc jobb teljesítményt nyújt rutinos csapattársánál, a monacói pilóta már 63 pontot szerzett, köztük 2 dobogós eredménnyel is, míg Vettel neve mellett csak 17 pont van, alig több hárommal több, mint Daniil Kvjat mellett.

A ritkás pontszerzések mellett Vettel szokatlanul sokat is hibázik idén, Helmut Marko szerint ez nem csak a Ferrari rossz vezethetőségének tudható be, hanem a csapatváltás fájdalmas körülményeinek is.

Vettel mindig is arról álmodott, hogy példaképéhez, Michael Schumacherhez hasonlóan a Ferrarival legyen világbajnok, azonban ez a csapat később tárgyalás nélkül közölte vele, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését, ezt pedig nehezen fogadhatta el a német.

„Nagy a bizonytalanság, és szokatlanul sokat hibázik, újra és újra. Nem lehet tagadni, Leclerc áltagosan 2-3 tizeddel gyorsabb körönként most nála” – nyilatkozta Marko a német Sky-nak, számolt be a Speedweek.

„Sebastian érzékeny személy, és bár már régóta itt van a Forma-1-ben, ez a szakítás nagyon nehéz volt számára. Ez nem az a srác, aki mi megismertünk. Amit látunk most, az nem az a Sebastian, aki négy világbajnoki címet nyert nekünk.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, spins on track Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Soha nem volt még hasonló helyzetben, és egyre csak romlik a helyzet, néha kezdő hibákat csinál, ami biztosan a pszichés állapotának lenyomata. Ez is azt mutatja, mennyire egy erős mentális állapot a versenyzésben. Jelenleg semmi nem jön össze neki.”

Marko abban is reménykedik, hogy az Aston Martinnál majd képes lesz a régi formáját nyújtani Vettel.

„Az biztos, hogy nagyon erős párost fognak alkotni” - mondta Marko, aki ugyanakkor egy már-már összeesküvés elméletekbe illő teóriát is megfogalmazott a csapattal kapcsolatban:

„Amikor arról lehet hallani, hogy a fejlesztéseket mindig Stroll kapja meg, és csak akkor Perez, amikor már hármat legyártottak belőle, csak remélni tudom, hogy Vettellel fair-ek lesznek.”

„Vettel fontos az Aston Martin imidzsének, de Lance Stroll imidzsének még jobbat tesz az, ha meg tud verni egy négyszeres világbajnokot.”

