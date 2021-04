Marko Perezről: Az időmérő után azt hittük, minden rendben van…

A Red Bull és Max Verstappen győzelmével zárult az Emilia-Romagna Nagydíj, így mindössze 1 pont választja el a hollandot a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltontól az egyéni pontversenyben.

A hétvége után az osztrák Servus TV arról kérdezte Markót, hogy Verstappen győzelme után ők számítanak-e a favoritnak.

„Nem, szerintem a Mercedesnek volt a gyorsabb autója, ez a versenytávon látszott is. Egy körön viszont mi voltunk a gyorsabbak. De szerintem ehhez annak is köze volt, hogy alacsony volt a hőmérséklet. Jelenleg a gumikezelésben is kicsit jobb a Mercedes.”

Verstappen a safety car mögött kis híján megpördült, Marko erről így nyilatkozott:

„Hála Istennek csak nagyon rövid ideig tartott a dolog. Nem lehetett tudni, hogy megpördül-e, vagy sem. Nagyon közel volt a határhoz. Ezután már többé-kevésbé nyugodtan ment, sikerült megnyugodnia. De később Perez és Cunoda gondoskodott az „utánpótlásról”.”

Meglepetésre az imolai időmérőn Perez a második helyen, Verstappen előtt végzett, a tanácsadó elmondta, ekkor még azt hitték, minden rendben van, a futam viszont nem sikerült jól Checónak:

„Sergio nagyon jól ment az időmérőn. Hirtelen, a semmiből ugrott fel a második helyre. Ekkor azt hittük, hogy minden rendben van. Azt gondolom, neki nem sikerült annyira gyorsan felmelegítenie a gumikat, mint Maxnak.”

„Az újraindítás viszont sajnos rosszul sült el, hiába raktuk fel neki a lágy keveréket. Onnantól kezdve, hogy kicsúszott, mindennek vége volt. És még ott volt a 10 másodperces büntetés is. Természetesen a 11. hely több mint bosszantó.”

Az AlphaTauri újonca, Cunoda Júki a Q1-ben törte össze a kocsiját, így mért kör nélkül az utolsó helyre kvalifikálta magát a japán. Marko elmondta, a fiatal versenyzőben és a kocsiban a Q3 is benne lehetett volna:

„Az egy hülye hiba volt. Beszéltem vele utána, és elég lehangolt volt. Az AlphaTauri gyors volt, abszolút benne lehetett volna a Q3. Júki már az első körén remek szektoridőket ment, azonban túlzottan magabiztos volt.”

Április 3-án indul a 7 fordulós Super Formula idénye, amelyet a Motorsport.tv-n keresztül követhettek.