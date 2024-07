Marko Perez teljesítményéről: a dolgok most „sokkal jobban festenek”, de…

Helmut Marko, a bikások tanácsadója jó ideje komoly nyomást helyez a mexikói vállaira, ez pedig eleddig főként csak hibákhoz vezetett a részéről. A hétvége előtt nagyon sok szó esett arról, hogy talán ez lehet Perez utolsó Red Bull-os futama, hiszen a nyári szünet elején megvitatják majd a pilótakérdést házon belül.

Ő viszont most látszólag összekapta magát, és végre egy olyan időmérőt futott, amelyet a csapat elvárna tőle, mindez pedig Marko tetszését is elnyerte, miközben a szakember persze nem felejtett el megemlékezni Max Verstappen domináns időmérőjéről sem.

„Ez megint megmutatta, hogy Max az abszolút legjobb, főleg ilyen körülmények között. Emellett az is kulcsfontosságú, hogy a McLaren nem volt olyan jó az esőben, mint amennyire vélhetően holnap szárazon lesz. Ez azt jelenti, hogy jó helyről kezdünk, és izgalmas futam várható.”

„Nagyszerű látni Sergiót is, aki sokat javult. Holnap a hátrasorolás miatt az első sorból fog kezdeni, a dolgok pedig ismét sokkal jobban festenek.” Úgy tűnik Perez megint akkor kezd jól menni, amikor a legnagyobb rajta a nyomás. Ezt látszólag Marko is elismerte, ahogyan viszont azt is, hogy nem lenne szükség a sok hullámvölgyre.

„Ez valóban így van, de nem kellenek a mélypontok. Ez csak megnehezíti az életünket.” Hogy a futamon mi történhet, az persze már más kérdés. Verstappen csak a 11. pozícióból fog kezdeni, így főként Perezre hárul majd az eredménykényszer az élen.

Az osztrák szakember még nem igazán tudja, mire számíthatnak a futamtól, ezért az optimizmus mellett van benne némi bizonytalanság is.

„A hosszú etapokon gondjaink voltak a szemcsésedéssel. Csak két szett közepes abroncsunk van, ami azt jelenti, hogy az alacsony hőmérséklet talán gondot okozhat. Eszközöltünk pár változtatást, de nem tudtuk megnézni azok hatékonyságát, mert utána az egész edzés esős volt. Szóval még mindig van némi kockázat, de már sokkal jobban néz ki.”

Marko végül még elárulta, hogy hétfőn fogják tartani a nagy megbeszélést, ahol akár Perez jövője is eldőlhet a csapatnál, miközben kiértékelik, hogyan tudnák megvédeni az egyéni és konstruktőri bajnoki címüket.

Hogy mit mondott maga Perez a leintés után, azt ebben a cikkben olvashatjátok.