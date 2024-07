Marko Perez futamáról: a második helyről rajtolva nyolcadik lett; „nem erre számítottunk”

Azt már a hétvége elején tudni lehetett, hogy Max Verstappen a rajtrácsbüntetése miatt csak a mezőny sűrűjéből fog indulni, így nagy teher hárult az amúgy is nyomás alatt lévő Perezre. A mexikói szombaton azonban hozta a jó eredményt, hiszen a harmadik leggyorsabb kört futotta, ami a második helyet jelentette számára a vasárnapi rajtrácson.

Ami viszont a versenyt illeti, az már egyáltalán nem alakult jól számára, hiszen csupán a nyolcadik pozícióban intették le, mindez pedig ismételten befolyásolhatja a jövőjét, amelyről talán hétfőn fognak dönteni a Red Bull vezetői.

Ami viszont magát a versenyt és a csapat teljesítményét illeti, Marko így fogalmazott: „Kissé csalódottak vagyunk. Többet vártunk ennél. Az előzés végül azonban ugyanolyan nehéznek bizonyult, mint Magyarországon, hiába hosszabbak az egyenesek. Kiderült, hogy a második szektorban nem tudod tartani a lépést, mert tönkreteszed vele az első gumikat.”

„Elképesztő volt, amit Russell csinált, aki egyetlen kiállással teljesítette a futamot, a leggyorsabb körét ráadásul az utolsó körben érte el. Mi erre nem lettünk volna képesek. Maxnál a kármentés volt a lényeg, és két pontot nyertünk is Landóval szemben. Nagyon-nagyon nehéz volt. Igazából szinte már csak az időmérő határozza meg a futamok végkimenetelét.”

Verstappen ennek ellenére azért így is szép futamot teljesített, Perezről ugyanez viszont már kevésbé mondható el, és Marko szavaiból érződik, hogy ők sem voltak valami boldogok.

„Sergiónak megvolt az esélye arra, hogy jó eredményt érjen el. Sajnos viszont nem ez történt. Az utolsó etapja pedig különösen rossz volt, teljesen összezuhant, mert 1:48-as köröket futott. Ami az időmérőn még annyira jónak tűnt, az a versenyen végül nem vált valósággá.”

Ezek után erősen kérdéses, mire jutnak a holnapi megbeszélésen, ahol Perez jövőjéről, de más fontos dolgokról is döntés születhet. „Számunkra most az a helyzet, hogy az egész 2025-ös kérdést ki kell értékelnünk. Több versenyzőnk is van és megvan az elképzelés is. Természetesen viszont minden eredmény fontos Sergio számára, a másodikról rajtolva nyolcadiknak lenni viszont nem az, amire számítottunk.”

Lando Norris is vélhetően jobb futamban reménykedett, de saját elmondása szerint megint túl sok volt a hiba.