Marko: Perez bebizonyította, hogy jobb pilóta Bottasnál

A Red Bull 2022-re is meghosszabbította a mexikói pilóta szerződését, annak ellenére is, hogy Pereznek hullámvölgyszerű szezonja volt, és az ő teljesítményét is okolhatnák azért, hogy nem sikerült a Red Bull-Hondának megszereznie a konstruktőri bajnoki címet.

Perez a szezon utolsó harmadában sorozatban három dobogós helyezést is szerzett, az Abu Dhabi Nagydíjon pedig mind az időmérőn, mind a versenyen tökéletes szárnysegédje volt Verstappennek.

Helmut Markót azonban a legjobban Perez mentális ereje nyűgözte le, amivel kiérdemelte a szerződéshosszabbítását:

„Az jelenleg egyértelmű számunkra, hogy Verstappennel senki nem tudja felvenni a versenyt az időmérőkön” – idézi Marko Autorevue-nek adott interjúját az RN365. „Ilyen helyzetben azonban olyan pilótára van szükséged a második autóban, akit ez nem tör össze, Perez pedig pontosan ilyen” – mondta Marko, aki azért hozzátette, hogy ettől még saját magához képest jobb időmérős teljesítményt várnak 2022-ben tőle.

„Ha a 11. vagy a 9. helyről rajtol, a megkérdőjelezhetetlen képességei sem fognak segíteni rajta a verseny alatt. Több versenyen is Verstappen szintjén teljesített, de mire átverekszi magát a mezőnyön, már túl késő.”

A 2021-es szezonban végül 36-tal szerzett több pontot Pereznél Valtteri Bottas, aki szintén csak egy futamgyőzelmet szerzett az utolsó mercedeses évében, azonban Marko szerint így is az előző télen csapatot váltó Perez volt a jobb második számú pilóta kettejük közül.

„A legnagyobb különbség közte és Bottas között, hogy az utóbbi egy lúzer, ha az előzésekről beszélünk. Szuper gyors tud lenni, de a forgalomban egyszerűen nem tud megelőzni másokat” – mondta lenézően Marko.