Marko: örülünk a Ferrari győzelmének, a McLaren sportszerű volt

Bár Monza sok szempontból egyedi helyszínnek számít, a verseny végeredménye talán mégis a Forma–1 új realitását tükrözheti. A Red Bull ismételten nem tudott beleszólni a győzelemért folyó küzdelembe, Zandvoort után most viszont még a dobogóra sem volt esélyük.

Max Verstappen hatodik, míg Sergio Perez nyolcadik lett, és ez igazából csak George Russell futam eleji problémáinak köszönhető, máskülönben ugyanott végeztek volna, ahol az időmérőn, tehát a negyedik leggyorsabb csapatként.

Miközben bizonyos körülmények miatt az egyéniben nem veszítettek túl sok teret, addig a konstruktőriben a McLaren tényleg megérkezett a nyakukra, hiszen már csak nyolc pont a különbség, és a Ferrari sincsen túl messze. Amikor Markót arra kérték, összegezze a hétvégéjüket, először a többieknek mondott „köszönetet”.

„Először is, örülünk annak, hogy a Ferrari győzött a bátor, de végső soron sikeres stratégiájával. Emellett pedig a McLaren is sportszerű volt, mert látható volt az első körben, hogy nem cserélték meg a pozíciókat. Ez azt jelenti, hogy a rossz teljesítményünk nem volt annyira kritikus. Rosszabb is lehetett volna.”

„Ha azonban csak a különbséget nézzük, akkor a hátrányunk nagyjából annyi, mint Zandvoortban. Ha ott Lando elöl tudott volna maradni a rajtnál, akkor 40 másodperccel győzött volna, most pedig 38-at kaptunk. Tudjuk, hogy jelentős problémáink vannak, ezért vissza kell mennünk ahhoz a ponthoz, ahol rossz irányba kanyarodtunk, ismét egyensúlyba kell hozni az autót, és akkor remélhetőleg ismételten jobbak leszünk.”

Nagyon úgy tűnik, hogy a jelenlegi formát nézve a bikásoknak tényleg szükségük lehet a többi élcsapat közti csatározásra ahhoz, hogy esélyük legyen megtartani a világbajnoki címeket, de Marko felhívta rá a figyelmet, hogy valójában már az év eleje óta ebből profitálnak, és ezért tartott ki idáig az előnyük. „Valójában az egész év erről szólt: csak azért van még előnyünk, mert a mögöttünk lévő három csapat váltogatja egymást.”

Az osztrák végül ismételten kihangsúlyozta, hogy meg kell találniuk azt a pontot, amikor félrementek a fejlesztéseik, mert most már egyértelmű, hogy Verstappen negyedik bajnoki címe is veszélyben van.

„Az nem segít, ha hozzáadunk 20 pontnyi leszorítóerőt, ha közben vezethetetlenné válik az autó, szóval meg kell találni azt a pontot, ráadásul minél hamarabb. Már Zandvoortban is mondtam, hogy veszélyben van a címvédés, már csak azért is, mert innentől talán nem a második helyekért, hanem a hatodik, hetedik, nyolcadik helyekért fogunk menni, mint itt, és így az előnyünk hamar el fog olvadni.”

Verstappen eközben már nem is tartja reálisnak mindkét bajnoki cím megnyerését, és egyértelműen fogalmazott a Red Bull autójával kapcsolatban is.