Marko örömmel vette át a Ferrari monacói ajándékát

Charles Leclerc már öt másodperccel is vezetett Carlos Sainz előtt az élen, amikor megkezdődtek a kerékcserék és velük a taktikai harc is a mezőny tagjai között. Ezek után mindössze három kör is elég volt ahhoz, hogy a monacói az élről a negyedik helyig essen vissza.

Ennek oka az volt, hogy először túl későn hívták őt köztes esőgumikért, majd pedig egy dupla bokszkiállás keretében már a kemény keverékű slickek kerültek fel az F1-75-re. A Red Bullnál eközben jobban olvasták a futamot, így Sergio Perez került az élre, miközben Max Verstappen feljött harmadiknak.

A verseny végéig pedig meg is maradt ez a sorrend az élmenők között, így a bikások mindkét bajnokságban növelni tudták előnyüket. Markónak természetesen tetszett ez a végkifejlet. „Nem tudom megítélni, mi zajlott náluk házon belül. Mi örömmel fogadtuk el azt, amit felszolgáltak nekünk” – mondta a német Skynak az osztrák szakember.

„A döntő tényező mindenképpen a taktika volt.” Marko különösen büszke volt a Red Bull főstratégájára, Hannah Schmitzre, akinek szerinte nemcsak a győzelmet köszönhetik, de Verstappen harmadik helyét is.

Christian Horner csapatfőnök emellett a BBC-nek nyilatkozva beszélt arról, hogy szerinte Leclerc-nek lényegében már a zsákban volt a futamgyőzelem. „Charles az első körökben mindent kontrollált, és ott volt a csapattársa is mögötte biztosítékként. Ezen a ponton úgy tűnt, övék lesz a győzelem.”

„Azt gondoltam, talán az egyiküket elkaphatjuk, de azt nem, hogy mindkettejüket. Aztán nyilván ki tudtuk használni a hibájukat. Ez egy folyamat, de ilyenkor hatékony és egyértelmű kommunikációra van szükség, mi pedig jól tudtuk használni a rendelkezésünkre álló információt.”

„Azon gondolkoztunk, hogy esetleg az extrém esősről rögtön a slickre menjünk, ahogy Lewis 2016-ban, de végül az interek mellett döntöttünk, a kivezető kör ereje pedig óriási volt. Checo nem is csinálhatta volna jobban” – méltatta pilótáját Horner.

