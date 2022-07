Marko: Nem teljesen értjük, hogy mi történt

A Red Bull Racing nagy esélyesként vágott neki az Osztrák Nagydíjnak, ám végül Max Verstappen és Sergio Perez nem tudta győzelemre váltani az esélyeket. Mindkét Ferrari gyorsabb volt a versenyen, a győzelem végül Charles Leclercé lett. Marko annak örül, hogy a monacói csak hat pontot hozott Verstappenen.

„Az előző napok fölénye után ez meglepetésként ért" - mondta Marko a Sky német kiadásának a Red Bull Ringen rendezett futam után. Különösen a gumiproblémák voltak váratlanok. A kemény gumiabroncsok bomlása váratlanul nagy volt a Red Bullnál.

„Az utolsó szett [közepes] gumikon minden újra működött a hőmérséklettel kapcsolatban. Nagyon furcsa volt. Ezt még nem értjük. Remélem, meg tudjuk oldani, de egyelőre megelégszünk a második hellyel” – mondta Marko.

Egy ideig úgy tűnt, hogy Verstappen a harmadik helyen végez Spielbergben, de Carlos Sainz motorproblémája miatt a 24 éves holland egy helyet előreléphetett. A közepes szetten a leggyorsabb kört is ő futotta a verseny utolsó szakaszában. Ez Verstappen számára 19, Leclerc számára pedig 25 pontot jelentett.

„A leggyorsabb kör is a miénk. Ez kárenyhítés a lehetőségeinken belül” – mondta Marko. Sainz kiesése a konstruktőri bajnokságban is nagyon jól jött a Red Bullnak, hiszen Sergio Perez szintén kiesett, miután a nyitó körben összeért George Russellel, így félő volt, hogy a Ferrari felzárkózik, de ez nem következett be.

A csapat tanácsadója elmondta, hogy nem aggódik a talán kissé csalódást keltő eredmény után. „A Ferrari és mi többé-kevésbé egy szinten voltunk egész évben. Apró dolgokról van szó. Nem aggódunk, nem arról van szó, hogy itt veszítjük el a bajnokságot..."

Járd be te is a Red Bull Ringet!