Marko: Nem lenne jó ötlet Mick Schumacher 2020-as debütálása!

Mint ismeretes, Mick Schumacher már az Eifel Nagydíj hétvégéjén részt vehetett volna egy FP1-en, azonban az eső és a köd miatt mindkét pénteki szabadedzést lefújták, emiatt késni fog a bemutatkozása a formulaautózás királykategóriájában.

Azonban egy váratlan lehetőség is kerülhetett volna Schumacher elé: Antonio Giovinazzi egyik koronavírus-tesztjének nem lett egyértelmű az eredménye, és a német tehetség vette volna át az olasz helyét egy pozitív teszt esetén.

A német Sport1 műsorában a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko elmondta, hogy szerinte Mick Schumacher 2021-ben az Alfa Romeónál fog versenyezni Kimi Räikkönen mellett.

„Tudni lehet, hogy melyik versenyzők vannak a piacon, és hogy ki kivel tárgyal. Kimi és Mick egy kiváló kombináció lenne. Egy fiatal versenyző mellett ott lenne az egyik legtapasztaltabb és legfairebb pilóta, aki egyértelmű, hogy semmit sem rejtene el Mick elől, így egy hihetetlen vezetőszemély lehet Mick Forma-1-es bemutatkozásakor.”

Elméletileg az Alfa Romeo már az idei Abu Dhabi Nagydíjon beültethetné Schumachert az egész hétvégére, hiszen ekkorra már véget fog érni a Formula 2 idei szezonja. Viszont Marko szerint nem lenne értelme ennek a döntésnek:

„A verseny után két nappal lesz az úgynevezett fiatal versenyzők tesztje, ahol felkészülhet erre. Ha már az azt megelőző hétvégén bevetnék, az csak nyugtalanságot okozna, és nem gondolom, hogy elegáns módja lenne egy versenyzőtől való elköszönésnek az, ha elvennék tőle a szezon utolsó versenyét.”

Mick Schumacher neve mellett már egy európai F3-as bajnoki cím áll, az F2 idei szezonjában pedig pillanatnyilag ő áll a pontverseny élén – azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy mindkét kategóriában szüksége volt egy évre ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket szállítson. A második évében viszont már Marko szerint is topformában versenyez a német.

