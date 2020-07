Marko nem látja maga előtt, hogy Vettel a TOP-3-ban végezzen az év végén

A Ferrari nagyon gyengén kezdte a szezont, és Sebastian Vettelnek például csak 1 világbajnoki pontja van a Magyar Nagydíj előtt. A csapatot is meglepte, hogy az SF1000-nek mekkora a hátránya a Mercedesszel és a Red Bullal szemben.

Sőt, jelenleg úgy tűnik, hogy a Racing Point és a McLaren is a Ferrari előtt van, addig a Renault hasonló szintet képviselhet. Nem kizárt, hogy a franciák is képesek lesznek eléjük kerülni, ami pedig akár a Ferrari fennállásának leggyengébb évét hozhatja.

Az évadnyitó Osztrák Nagydíjon ugyan Charles Leclerc dobogóra tudott állni, ebben sok szerencse játszott szerepet, majd a következő hétvégén már a Q2-ben kiesett, akárcsak az első időmérőn Sebastian Vettel. Jöttek fejlesztések az autóra, de még mindig nagyon messze vannak.

A motorerő sem a régi, és ez a Haasra, valamint az Alfa Romeóra is hatással lehet. Korábban az egyenesekben nyertek sokat, most pedig ez az a terület, ahol rengeteg idő megy el számukra, és a kanyarokban sem gyorsak.

„Az első versenyen a második helyen zártak, de ha megnézzük azt a tényt, hogy az összes Ferrari-csapat 0.8 és 1 másodperc között lassult, akkor egyértelmű következtetést vonhatunk le...” - mondta Dr. Helmut Marko az elismert Bild-nek adott exkluzív interjújában arról, hogy a Ferrari mennyire lehet idén rivális a címért folytatott harcban.

Mechanics with the car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images