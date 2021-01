Marko: Nem hinném, hogy Vettel veszélyes lenne ránk az Aston Martinnal

Mint ismeretes, még a 2020-as szezon kezdete előtt nyilvánosságra hozta a Ferrari, hogy 2021-től Carlos Sainz érkezik Sebastian Vettel helyére, így a német versenyző szabadon igazolhatóvá vált. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko ekkor azt tanácsolta korábbi versenyzőjének, hogy vegyen ki egy pihenőévet.

Az osztrák szakember a német F1-Insider.com-nak nyilatkozott arról, hogy miért tanácsolta ezt Vettelnek, és hogy volt-e esélye a Red Bull második ülésére.

„Ekkor már egyértelmű volt, hogy Sebastiannak újabb kemény éve lesz a Ferrarinál. Azt akartam, hogy ne rohanjon, hanem várjon a döntésével. Számomra egyértelmű volt, hogy a pilótapiacon 2022-re történnek majd lényegesebb változások, például abban is biztos voltam, hogy a Mercedesnél is lesz szabad hely, de nemcsak ott, hanem más csapatoknál is.”

„Nem konkrétan a Red Bullra gondoltam, amikor ezt tanácsoltam neki, de a Red Bullnál sem volt fix az egyik 2022-es ülés. Egyszerűen azt akartam, hogy Seb jókor legyen elérhető a pilótapiacon, és hogy a lehető legjobb ajánlat találja meg őt. Emellett azt sem akartam, hogy így búcsúzzon el egy négyszeres világbajnok az F1-től. Sem a barátjaként, sem a Red Bull embereként nem akartam ezt.”

„Viszont amikor a Ferrari értesítette őt, hogy nem vele folytatják, akkor a Red Bullnál nem volt hely a 2021-es évre. Akkoriban határozottan úgy gondoltuk, hogy Alex Albon pozitív fejlődést fog mutatni, így ő fog Max mellett versenyezni 2021-ben, és Sebastiannak is ezt mondtam.”

„De sajnos tévedtünk. Amikor pedig cselekednünk kellett, Seb már nem volt elérhető, ugyanis hosszú távra elkötelezte magát az Aston Martinnal. Ezért Sergio Perez szerződtetése volt a logikus döntés számunkra.”

Marko azt is hozzátette, megérti, miért döntött Vettel az Aston Martin-os lehetőség mellett, de nem gondolja, hogy veszélyt jelenthet rájuk a Racing Pointról átnevezett csapat a 2021-es idényben.

„Megértem, hogy miért volt csábító számára az Aston Martin. Már maga a név is kultikus, a Mercedesszel ápolt közeli együttműködés pedig sportszempontból lehet vonzó. Teljesen megértem a döntését, még akkor is, ha személy szerint én inkább vártam volna.”

„Remélem, hogy Sebastian megtalálja a régi formáját. Ő is tudja, hogy bármilyen okból kifolyólag is, de az utóbbi két éve nem sikerült a legjobban. De nem hiszem, hogy veszélyes lehet ránk. 2020-ban annak ellenére is túl messze volt tőlünk a Racing Point, hogy Sergio Perez elképesztően erős teljesítményt hozott, főleg az év második felében.”

„Még ha Sebastian minden versenyen topformában is vezetne, akkor sem tudná behozni azt a különbözetet, ami az Aston Martin és a mi autónk között van. De talán tévedek” – zárta a tanácsadó.

