Marko nem elégedett: mi az, hogy valami illegális, de az autón maradhat?

A Red Bull szeret az élen lenni, amikor egy vetélytársuk szabálytalansága kerül a figyelem középpontjába, tavaly ők kérték az FIA-t, hogy a Ferrari motorral kapcsolatosan adjon ki egy technikai direktívát, idén pedig már 2 óvás is fűződik a nevükhöz:

Még márciusban a Mercedes és a Racing Point szabálytalan hátsó fékhűtőnyílásait óvták meg, amit be is tiltott az FIA, majd júliusban a DAS tisztázását kérték, ami továbbra is szabályos a 2020-as szezonban.

A Racing Point ügyével kapcsolatosan ugyanakkor a Red Bull eddig ódzkodott bármilyen álláspont megfogalmazásától, a csapattól dr. Helmut Marko, a csapat tanácsadója nyilatkozott először a másolási ügyről, amire a nemzetközi sajtóban egyre gyakrabban hivatkoznak „Copygate” - ként.

„Jogászként nagyon nehéz megértenem, hogyan lehetséges az, hogy amikor egy szabálytalan alkatrészt három egymást követő versenyen is használ valaki, azért csak egy büntetést kap” – nyilatkozta Marko az RTL-nek, számolt be a Motorsport-Total.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing on the grid Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Mennyi ideig fogják büntetni még őket? Szerintem nem igazán átgondolt ez a büntetés, nincsen egyensúlyban a vétség és a büntetés.”

A Red Bull ugyanakkor nem csatlakozott a büntetés szigorításáért fellebbező csapatokhoz, ugyanis a Red Bullnak teljesen más érdekei fűződnek a Racing Point ügyéhez, ezért is nyilatkozta azt Marko, hogy „nem vagyunk megelégedve a döntéssel, ugyanis nem tisztázta úgy a helyzetet, ahogyan azt reméltük.”

A Red Bullt egyáltalán nem érdeklik a fékhűtőrendszerek, sem az, hogy a Mercedes vagy a Racing Point mennyire volt itt szabálytalan, őket az foglalkoztatja, lehetséges lesz-e a jövőben olyan szintű, alapos és teljes másolása egy autónak, mint amit a Racing Point csinált.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A Red Bull célja ezesetben az, és ezt Helmut Marko és Christian Horner is megerősítette, hogy AlphaTaurival egy az egyben lemásolják a Red Bull idei autóját, ezzel szinte 4 egységes autót indítva a Forma-1-ben.

Az FIA-tól Nikolas Tombazis, a technikai igazgató fogadkozott, hogy el akarják kerülni azt, hogy még egyszer hasonló eset legyen, mint a Pink Mercedesek, de ehhez elkerülhetetlen lenne az is, hogy egy alaposabb vizsgálat után példát állítsanak a Racing Point „normális” megbüntetésével is.

A Racing Point szerint ők csak tartaléknak kapták meg 2020-ban a Mercedes 2019-es alkatrészeit.

