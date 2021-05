Marko: nem a hajlékony szárnyakon múlik az idei F1-es világbajnokság

A 2021-es Spanyol Nagydíj után Lewis Hamilton úgy nyilatkozott, hogy meglepte, mennyire szabadon mozgott a Red Bull hátsó szárnya, és véleménye szerint ezzel 2-3 tizedet is nyer a Red Bull hozzájuk képest.

Az FIA már tavaly is kijelentette, hogy azon dolgoznak, hogy egy új procedúrával ellenőrizzék az autók hátsó szárnyait, mivel azok véleményük szerint terhelés alatt a megengedettnél jobban meghajoltak, miközben átmentek a statikus tesztjeiken.

A Motorsport.com értesülései szerint az FIA már értesítette a csapatokat arról, hogy június 15. után már csak az új teszten átment szárnyakat tekintik majd szabályosnak.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko nem tagadja, hogy a Red Bull hátsó szárnya is mozog terhelés alatt, de szerinte ettől még a jelenlegi szabályok szerint egyáltalán nem szabálytalan a megoldásuk: „A szárny átment az FIA tesztjein, ez nagyon fontos. Most lépnek majd életbe új kritériumok” – nyilatkozta Marko a német partneroldalunknak, a Motorsport-Total.com-nak.

„Gyakran történik ilyen, amikor a csapatok kísérleteznek a szabálykönyv és a szürke zónák határaiban. Ezzel a változtatással azonban nem csak a Red Bullt célozták, más csapatokat is ugyanúgy érinteni fog a módosítás” – mondta Marko, aki szerint nincs semmi szokatlan ezekben a szigorításokban.

„Nekünk is évente kétszer, háromszor át kellett dolgoznunk az első szárnyunkat a világbajnoki éveink alatt.”

Marko odáig is elment, hogy megnevezett két csapatot, akiket szerinte a legérzékenyebben fog érinteni az FIA módosítása: ez a két csapat az Alpine és az Alfa Romeo, érdekes, hogy a saját testvércsapatukat, az AlphaTaurit nem is említette meg.

Az osztrák expilóta reagált Hamilton kijelentésére is, miszerint 2-3 tizedet veszíthet a Red Bull a hajlékony hátsó szárnya nélkül, de Marko szerint „ez csak pszichológiai hadviselés, a Mercedes ugyanúgy érintett lehet. Az autóknak nem csak hátsó szárnyaik vannak”

„Azért mentünk kisebb leszorítóerőt generáló hátsó szárnnyal (a vasárnapi versenyen a pénteki szabadedzésekhez képest), mert lassúak voltunk az egyenesben. Hamilton is érzékelte, hogy meglepően gyorsak voltunk a célegyenesben, és ezt egyedül a szárnynak tulajdonította. Így tudta összekapcsolni a két jelenséget.”

Marko végül reagált arra is, hogy legutóbb Toto Wolff úgy nyilatkozott, hogy sikernek könyvelhette el, hogy ismét felidegesíthették őt. „Én sosem vettem komolyan ezeket is szócsatákat” – mondta mosolyogva Marko. „Wolff csak a munkáját végzi, mégpedig nagyon is jól. Ezt mindenféle rossz szándék nélkül el kell ismernie az embereknek.”