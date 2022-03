Marko: mi vagyunk a legvonzóbb csapat egy új gyártó szempontjából

A márka arculatának további zöldítésére hivatkozva, de valójában a koronavírus-járványt követő gazdasági recesszió miatt a Honda 2020 őszén jelentette be, hogy a 2021-es szezon végén távoznak a Forma-1-ből.

Azóta természetesen a Honda Max Verstappen 2021-es sikerei miatt részben megbánta már a döntését, ezt mutatja az is, hogy továbbra is a szakurai gyárukból biztosítják a Red Bullnak az erőforrásokat, valamint az, hogy a 2026-tól érvénybe lépő motorformuláról szóló megbeszéléseken „megfigyelőként” ők is részt vettek.

A Red Bull pedig azóta amellett, hogy a Mercedestől igazolt szakemberekkel nekilátott a saját motorrészlegének kialakításához, előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Porschével egy 2026-os megállapodásról, amelyről a télen még Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója is úgy nyilatkozott, hogy sokszor csiripelnek a témáról a madarak.

A télen a kirakós egy újabb eleme került a helyére, miután Max Verstappen a 2028-as szezon végéig hosszabbította meg a szerződését a csapattal, így a frissen érkező gyártó 3 évig garantáltan egy világbajnokkal dolgozhatna együtt. Helmut Marko pedig nem is tagadta, hogy Verstappen szerződtetése a gyártói hátterük megalapozásában is nagy szerepet játszott.

„Verstappen egyértelműen fontos szereplője ennek a sakkjátszmának” – nyilatkozta Marko a Formel1.de YouTube csatornájának. „Nem ördögtől való a mi esetünkben megfontolni a gyártókkal kapcsolatos lehetőségeket.”

Markótól azt is megkérdezte Christian Nimmervoll, hogy tetszene-e neki az, hogy Verstappen egy Red Bull Porschére is felragaszthatná-e az 1-es rajtszámot: „ha erre most azt mondanám, hogy igen, mindenki azt gondolná, hogy már van valamilyen megállapodásunk” – válaszolta mosolyogva az osztrák expilóta.

„Még semmi sincs kőbe vésve, sok féllel folytatunk tárgyalásokat. Szerintem teljesen logikus, hogy mi vagyunk a legvonzóbb csapat egy gyártó szempontjából. Szép lenne, ha arra az autóra is felragaszthatnánk az 1-es rajtszámot, de ettől még messze vagyunk.”