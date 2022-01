Marko: megváltozott a terv, 2025-ig a Honda gyártja nekünk az erőforrásokat

Nagyot fordult a világ a Hondánál a sikeres 2021-es szezon és Max Verstappen világbajnoki címe után. A japán márka még 2020 őszén jelentette be, hogy elhagyják a Forma-1-et, amivel nagyon kellemetlen helyzetbe hozták a Red Bullt.

Az eredeti megállapodás úgy szólt a két fél között a 2022 és 2026 közötti időszakra, hogy a Honda még finanszírozza a 2022-es fejlesztéseket, amiket az E10-es üzemanyag bevezetése követelt meg tőlük, majd ezután átadják az erőforrásaik szellemi tulajdonjogát a Red Bull Powertrainsnek, akik a milton-keynes-i kampuszuk sebtében felhúzott új gyáregységében fogják szervizelni a motorokat.

Ez az alapfelállás hamar módosult: kiderült, hogy 2022-ben még biztosan a Honda a saját, szakurai gyárában fogja építeni az F1-es motorjait, és csak azt követően kerül át a gyártás Nagy-Britanniába.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azonban az osztrák Autorevue magazinnak megerősítette, hogy a Honda még ennél is nagyobb szerepet fog vállalni a Forma-1-es projektjének végén.

„A korábbinál jóval nagyobb sikereink közepette Japánban újragondolták a helyzetüket” – mondta a Le Mans győztes expilóta. „Többek között rájöttek, hogy az F1-es erőforrás akkumulátorával kapcsolatos tudásukat fel tudnák használni a villanyosítási törekvéseik elősegítésére is. Ezután a terv az volt, hogy 2022-ben fogják még ők gyártani a motorjainkat. Most pedig úgy döntöttek, hogy 2025 végéig vállalják a gyártást, ami óriási segítség nekünk, mert így csak a finomhangolással és a kalibrációval kell foglalkoznunk.”

„Teljesen eltérő megoldást találtunk így a végére, mint amilyet eredetileg elképzeltünk. Az, hogy a gyártási folyamatok alatt hozzá sem érünk majd a motorokhoz, azt jelenti, hogy 2026-ban mi is új motorgyártóknak számítunk majd.”

Ez a legutóbbi mondat egy kis extra magyarázatra szorul: a Red Bull kijelentette, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2026-os motorformulára teljesen saját, házi erőforrást építsenek. Elsősorban a Mercedes azonban azzal érvelt, hogy mivel a Honda motorjainak legyártása során kellő tapasztalatot fognak szerezni, nem minősülhetnének a 2026-os formula előtt új gyártónak a sportban.

A ki az új és ki nem az kérdés természetesen pénzügyi okokból nem mindegy egyik gyártónak sem: ahogyan a versenycsapatok működésére, úgy a motorok gyártására és fejlesztésére is költségsapkát akar tenni az F1, amivel eddig a már meglévő gyártók is egyetértenek. A sport iránt érdeklődő márkák, mint a Porsche és az Audi azonban magasabb költségsapkát szeretne magának a fejlesztési időszakra vonatkozóan. Érvelésük szerint mivel maradnak 2026 után is az 1,6 literes, V6-os belső égésű motorok, így biztosítható, hogy nem kerülnek olyan óriási hátrányba a belépésük után, mint a Honda volt 2015-ben: abból a gödörből csak több dollármilliárdok elköltése után tudott kimászni a japán márka.

Így azonban, hogy a Hondánál maradnak a gyártási és szellemi tulajdonjogok, a Red Bull Powertrains erősebb alappal érvelhet amellett, hogy ők is új gyártónak számítanak a Forma-1-ben – ettől függetlenül továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy végül a Porschével együtt vág motorfejlesztésbe a Red Bull 2026 előtt.

Egy biztos, és ezt Marko továbbra is szem előtt tartja, miután megégették magukat a Renault-val 2014 és 2018 között: nem fognak külső motorbeszállítóval együtt dolgozni, fent akarják tartani a „gyár” státuszukat.

„Ez pszichológiai és mérnöki szempontból is fontos, hiszen a gyártóknak is megvan a maguk csapata, így egy készterméket kapsz tőlük. Newey-nak és a teljes mérnöki csapatnak azonban nagyon fontos, hogy például beleszólhatnak egy hűtőradiátor elhelyezésébe, hiszen így az autó és az erőforrás koncepciója megegyezhet.”