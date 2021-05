Marko: „Mazepin egy feszítővassal rontott be az F1-be”

Marko nemcsak a saját csapatairól és versenyzőiről szeret beszélni, de gyakran tesz említést a nagy ellenfélről, a Mercedesről is, főleg most, hogy szoros csatában vannak a bajnokságban, és a két istálló a színfalak mögött is keményen vívja a szócsatákat.

Most azonban az amerikai Haas csapata került szóba. Az osztrákot azért is szeretik nagyon a tévécsatornák és a média képviselői, mert sosem válogatja meg a szavait, inkább csak kimondja azt, amire éppen gondol. Ez pedig most sem volt másként.

Még több F1 hír: Sainz szerint a „rakéta” McLaren hasítani fog Bakuban

„Volt néhány eset, amikor Mick hibákat vétett, és ha megnézzük a pályafutását, akkor mindig két évbe telt neki, mire elérte a csúcsteljesítményét. Az F1-ben azonban eddig látszólag jóval gyorsabban megy a tanulási folyamat.”

„Mick nyugodtan és önreflexíven közelítette meg a sorozatot, míg Mazepin inkább egy feszítővassal próbált berontani oda” – mondta a Sport Bildnek. Ehhez képest azonban Monacóban az orosz egészen szépen ment.

Eleinte tőle várták a hibákat, hiszen az első négy futamon a pályák minden szegletét megjárta, Mazepin a hercegségben mégis tiszta hétvégét teljesített a mezőny leggyengébb autójában. Schumacher ehhez képest kétszer is a falban kötött ki, másodjára ráadásul komoly, félmillió dolláros kárt okozva a Haasnak. Ez nem valami jó hír a költségsapka első évében.

Hamilton és Rosberg együtt ütötték el az időt Monaco után?