Marko: Max legalább 50 pontot vesztett önhibáján kívül

Max Verstappen jelenleg 12 ponttal vezet mercedeses riválisa, Lewis Hamilton előtt, miközben a 2021-es szezon az utolsó öt futamához ért. Marko a Brit, az Azerbajdzsáni és a Magyar Nagydíjat hozza fel példaként arra, hogy Verstappennek még előrébb kellene lennie a tabellán.

A Red Bull pilótája a Brit Nagydíjon az élen állva feladta a versenyt, miután ütközött Hamiltonnal, aki az incidensért kapott büntetés ellenére megnyerte a futamot. Bakuban Verstappen szintén az első helyen autózva, öt körrel a vége előtt esett ki, amikor az egyik gumija felrobbant a célegyenesben.

Magyarországon pedig a kilencedik helyen ért célba, miután a rajtnál kiütötték, amikor Valtteri Bottas elszámolta magát az első kanyarban. „Az utolsó három futam előtt valójában attól tartottunk, hogy jelentősen lemaradunk" - mondta Marko a Motorsport.com-nak.

Még több F1 hír: A Honda főnöke „fontolgatja” a lehetőségeket

„A lényeg az, hogy több pontot szereztünk, mint Hamilton ezeken a nagydíjakon, főleg Hamilton törökországi versenye miatt, ahol csak ötödik lett, míg Max Szocsiban második lett. Ez minden bizonnyal a szerencsének is köszönhetően történt, az eső miatt“ - folytatta.

„De ami még ennél is figyelemre méltóbb: önhibánkon kívül veszítettük el Bakut, Silverstone-t és Magyarországot. Ha alaposan kiszámoljuk, hogy mennyi pontot vesztettünk, akkor ez több mint 50 pont ezen a három versenyen.Ennek eredményeképpen most már csak 12 ponttal vagyunk előrébb. Szóval túléltük ezeket a kudarcokat, és a Mercedes felzárkózását is sikerült ellensúlyoznunk“ - tette hozzá elégedetten.

Marko úgy véli, Verstappennek még legalább két győzelemre lesz szüksége a hátralévő öt futamon ahhoz, hogy megszerezze első F1-es bajnoki címét.

„Ha a hátralévő futamokat nézzük, azt hiszem, még legalább két futamot kell nyernünk ahhoz, hogy viszonylag biztonságban, vagy mondjuk úgy, magabiztosan menjünk az utolsó futamra. Brazília és Mexikó magasan fekvő pályái lényegesen jobban feküdnének nekünk. Csakhogy már annyi minden történt ebben a szezonban“ - zárta Marko.

Ez a „bejelentés” jött a Rich Energytől