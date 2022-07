Marko: Max egyértelműen a Red Bull valaha volt leggyorsabb versenyzője!

Max Verstappen a Forma-1 egyik legmeghatározóbb alakja lett az utóbbi években, ráadásul a tavalyi bajnoki címével már az eredmények is párosulnak a tehetségéhez. A Red Bull tudja, hogy nagyot szakított a fiatal hollanddal, melyről Helmut Marko mesélt.

„Max egyértelműen a leggyorsabb versenyzőnk, akivel valaha is dolgoztunk. Emellett lassan ő lesz a legteljesebb pilóta is. Ő egy olyan tehetség, akit csak egyszer lát az ember egy évtizedben. A sebesség, a hozzáállás és a magabiztosság teljes csomagja egyedülálló. Még a kellemetlen dolgokat is tisztán közli az interjúkban. Kiáll amellett, amit mond és tesz - igazán erős karakter" – mondta Marko.

„Jelenleg senki sem gyorsabb nála egy körön. A versenyintelligencia a kezdetektől fogva megvolt" - folytatja a Red Bull tanácsadója. Marko megemlíti a spanyolországi győzelmet, Verstappen első győzelmét a Forma-1-ben. A holland 40 körön keresztül tartotta vissza a tapasztalt Kimi Raikkönent, ami lenyűgözte Markót és a Red Bull Racing csapatát.

Verstappen jelenleg vezeti a pilóták bajnokságát. A hollandnak 34 pont az előnye csapattársa, Sergio Perez előtt. A rivális Charles Leclerc előtt még nagyobb a különbség, méghozzá 43 pont. Az osztrákok így tehát magabiztosan várhatják a folytatást, ugyanakkor tovább kell dolgozniuk, hiszen még bárni megtörténhet.

