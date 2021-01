Marko kitüntetné az isztambuli pálya újraaszfaltozóit

Tavaly 2011 óta először tért vissza az F1 Törökországba, köszönhetően a járványhelyzetnek. A török helyszín mindig is kedvelt volt a mezőny körében, ráadásul a futam előtt még újra is aszfaltozták azt teljes egészében. Mi gond lehetne ebből?

Hát, ahogyan az már az első alkalommal kiderült, az új aszfaltnak semmi tapadása nem volt, így sokan inkább a jégkorcsolyázáshoz hasonlították az élményt, amikor a közel 1000 lóerős gépekkel próbáltak körbeérni.

Amikor pedig megérkezett az eső is, a zűrzavar csak tovább nőtt, hiszen Lance Strollnak sikerült pole pozíciót szereznie szombaton, vasárnap pedig Lewis Hamilton mutatott be egy mesteri teljesítményt a hatodik helyről rajtolva, megnyerve a futamot és ezzel a hetedik bajnoki címét is.

Még több F1 hír: Az AlphaTauri nem fogja kihasználni a zsetonrendszer kiskapuját, hogy „ingyen” fejlesztésekhez jusson a Red Bulltól

Talán nem a megfelelő okok miatt, de a 2020-as Török Nagydíj az egyik legjobb és legizgalmasabb futam volt a tavalyi szezonban, Helmut Marko pedig kitüntetné azokat, akik az új aszfaltot lefektették.

„Szeretném azt is elmondani, hogy azok az emberek, akik leaszfaltozták Isztambult, kitüntetést érdemelnek” – mondta a szakember a Motorsport-Total-com-nak és a Formel1.de-nek is. Hamilton egyébként a hétvége folyamán még hangosan kritizálta a pályát.

„Ez egy fantasztikus pálya, de én tényleg nem értem teljesen, hogy miért kellett ilyen sok pénzt költeni az újraaszfaltozásra, amikor akár le is takaríthatták volna a pénz kidobása helyett.”

„Most a pálya rosszabb, mint Portimao volt. Számunkra nem működnek a gumik. Olyan, mint egy jégpálya odakint. Így nem kapod meg ugyanazt az élvezet, amelyet normál esetben Isztambultól kapnál, és nem látom, hogy ez miként változna.”

Hamilton akkor konkrétan sz*rnak nevezte az aszfalt állapotát, és elmondta, hogy ha már 10 vagy 20 fokkal a gumi működési tartománya alatt vannak, akkor már egyáltalán nem működnek az abroncsok, így pedig nem lehet vezetni.

Marko azonban továbbra sem érti, hogy a világ legjobb versenyzői miért panaszkodtak annyit. „Nem értem, hogy a világ legjobbjai hogyan mondhatják azt, hogy vezethetetlen volt. Azok a felvételek szenzációsak voltak.”

„Mindenki számára ugyanolyan volt. A csúszós aszfalton egy Williams nem csúszkál sokkal jobban, mint egy Mercedes, mivel egyszerűen csak nincsen tapadás. Számomra ez egy szuper izgalmas pillanat volt” – vélekedett a Red Bull tanácsadója.

Russell tudja, hogy mi a Williams egyik leggyengébb pontja

Művészi videón a Williams új F1-es festése