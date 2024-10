Marko kimondta: Cunoda is „jelölt” a Red Bull 2025-ös ülésére

Bár Sergio Perez az idény elején új megállapodást írt alá a Red Bull-lal, a jövője, akárcsak tavaly, most is a levegőben lóg. Miközben akkor potenciálisan Daniel Ricciardo jelentett rá a legkomolyabb veszélyt, most Liam Lawson és Cunoda is ostromolhatja a helyét Max Verstappen mellett.

Mindezt azok után, hogy a japán versenyzőt eddig többnyire levegőnek nézte a Red Bull, ha Perez esetleges utódjáról volt szó. Lassacskán azonban változni látszik a helyzet, és Markóék kezdenek ráeszmélni arra, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül Cunodát sem, főleg nem azok után, ahogy idén Ricciardo mellett teljesített.

Miközben a szezon hátralévő hat hétvégéje amolyan szétlövés is lehet Cunoda és Lawson között, Marko most az F1-Insidernek nyilatkozott a Red Bull pilótakérdéséről, és kimondta azt, amit eddig nem hallhattunk tőle vagy Christian Hornertől.

„Cunoda is jelölt arra, hogy Max mellett vezessen 2025-ben. Az idény hátralévő versenyei döntik majd el, hogyan fognak kinézni a jövő évi pilótapárosaink. Nagyon is el tudom képzelni, hogy egy juniorpilóta lesz Max mellett” – mondta Perezre nézve baljósan Marko.

„Úgy döntöttünk, összehasonlítjuk Lawsont és Cunodát. Ugyanolyan eszközök állnak a rendelkezésükre, ugyanolyan körülmények, és most mindkettejüknek hat futam jut arra, hogy bizonyítsák, ki a jobb.”

Az osztrák tanácsadó az utóbbi időszakban újra hangoztatni kezdte, hogy a fiatalokra építene, és részben emiatt küldték el Ricciardót is. Szerinte a többi csapatnál hozott döntések is bizonyítják, hogy ez a helyes út.

„Mi azzal a filozófiával indultunk neki, hogy fiatal pilótáknak adunk esélyt a Forma–1-ben. Sebastian Vettel, Max Verstappen és Daniel Ricciardo csak három példa erre. Most már a többiek is ugyanígy tesznek. A Mercedes Kimi Antonellinek ad lehetőséget, a Haas Oliver Bearmannek, a Williams Franco Colapintónak, és úgy tűnik, hogy szerencsére az Audi is komolyan fontolgatja Mick Schumachert.”

Marko álláspontja tehát elég világosnak tűnik versenyzőkérdésben, de persze Hornernek is nagyon komoly, ha nem komolyabb beleszólása lesz abba, mi történjen a két csapatuknál 2025-ben.

A Red Bullnak persze most a pályán és azon kívül is akad még gondja bőven, Verstappen azonban arról beszélt, hogy egyszerűen nem lehet maradásra kényszeríteni a szakembereket.