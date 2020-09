Marko: jogosan van történelmi bónusza a Ferrarinak

Habár az elmúlt években riválisokként küzdöttek az élen, Toto Wolff Spában elmondta, a sport számára hátrányosnak tartja a maranellói gárda jelenlegi helyzetét.

„A Ferrari gyengélkedése nem tesz jót az F1-nek. A csapat néhány tagjának bizonyos döntései miatt most komoly árat fizetnek.” – nyilatkozta a Mercedes F1-es csapatának vezetője a Belga Nagydíj hétvégéjén.

A két Ferrari a spái időmérő edzésen mindössze a rajtrács hetedik sorába, a 13. és a 14. helyre tudta kvalifikálni magát. Helyzetük a versenyen sem javult, pedig Carlos Sainz autójának meghibásodása miatt egy pozíciót már a rajt előtt nyertek.

A verseny során Kimi Räikkönen Alfa Romeója is előttük végzett, miután a finn az időmérő edzésen 87 ezred híján már a Q1-ben kiejtette Leclerc-t.

Helmut Marko Mercedeses honfitársához hasonló véleményen van. A Red Bull főtanácsadója hangsúlyozza, az olaszok gyengélkedését nem lehet pusztán a motor hiányosságaival magyarázni.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, and Lando Norris, McLaren MCL35, at the start

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images