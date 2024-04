Marko: „Izgalmas lenne Liam Lawsont az autónkban látni”

A bikások hiába dominálják az F1-et lényegében a 2022-es idény második fele óta, az utóbbi időben komolyan megrendült a sikercsapat szilárdsága a különböző hatalmi harcok és a Christian Horner körül kialakult botrány miatt. A helyzetet pedig csak tetézi, hogy közben versenyzőfronton is lehetnek még érdekes fejlemények.

Sergio Perez szerződése a szezon végén lejár, és továbbra sem biztos, hogy a mexikói maradhat az alakulatnál. Eközben pedig Max Verstappen jövője is kérdésessé vált, így továbbra sem lehet kizárni, hogy a holland minden siker és józan ész ellenére nem fogja elhagyni a Red Bullt, ha túl fojtogatónak találja a csapaton belüli légkört Horner uralma alatt.

Markót elsőként arról kérdezték, Pereznek milyen esélyei vannak most, hogy erősen kezdte a 2024-es szezont. „Egyértelmű, hogy Checónak eddig ez a legjobb idénye, mióta csatlakozott hozzánk. Amennyiben tartani tudja ezt a teljesítményt, és úgy megy, mint például a japán időmérőn, akkor mindenképpen ő a legjobb opciónk 2025-re.”

„Igazán keményen dolgozik a csapatért, és közben arra is rájött, hogy az a radikális irány, amelyet tavaly követett a beállítások terén, rossz döntésnek bizonyult. Az autója most közelebb van Maxéhoz és ez segít neki.” Perez mellett viszont Juki Cunoda is próbálja letenni a névjegyét az idei évben, és egyértelmű, hogy a japán is szeretne feljebb kerülni a Red Bullon belüli ranglétrán.

„Juki is remekül kezdte az évet, és már nem az a forrófejű pilóta, aki korábban volt. Eddig azonban csak négy futam ment le, szóval még nem lehet végső ítéletet mondani. Danielt [Ricciardo] egyelőre azonban kontroll alatt tartja, még akkor is, ha Japánban közel voltak egymáshoz.” Marko ezek után megkapta a kérdést, hogy többet várt-e Ricciardótól a Visa RB-nél. A válasza nem volt túl biztató az ausztrál szempontjából.

„Az elvárás alapvetően az volt, hogy egyértelműen gyorsabbnak kell lennie Jukinál, ha bármi esélyt is akar arra, hogy visszakerüljön a Red Bullhoz. Eddig nem ez volt a helyzet, még akkor is, ha ahogy már mondtam, közel volt. Majd látjuk, hogyan folytatódik az év.”

Ricciardónak látszólag tehát nincs sok esélye a jövő évi feljebb lépésre, de egyesek szerint az sem biztos, hogy az RB-nél kihúzza a szezon végéig, hiszen Lawson már nagyon kopogtat a csapat ajtaján. Marko ennek kapcsán viszont egy fontos információt is megerősített.

„Liam Lawson személyében nyilván egy erős pilótával rendelkezünk, aki a szerződése szerint egy másik csapatnál is versenyezhet, amennyiben nem kap tőlünk ülést 2025-re. Ebből a szempontból nyilván izgalmas lenne számunkra, ha idén is láthatnánk őt a Forma–1-ben, mert akkor még tisztább képet kaphatnánk róla. Ez azonban egy összetett probléma, szóval majd látjuk, miként alakulnak a dolgok.”

A tanácsadó szavai alapján tehát Lawson szabadon szerződhetne bármely más F1-es alakulattal, ha nem kapna ülést a Red Bull valamelyik csapatánál 2025-ben, de közben azt sem zárta ki egyértelműen, hogy az új-zélandit nem fogjuk látni idén a mezőnyben, amennyiben mondjuk Ricciardo nem tud emelni a szinten.

