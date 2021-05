Marko is fenyeget: Mi is megóvjuk a Mercedes első szárnyát Bakuban, ha…

Továbbra is dúl a szárnyháború a Red Bull és a Mercedes között. Az FIA a Spanyol Nagydíjat követően jelentette be, hogy a Francia Nagydíjtól kezdve már egy szigorúbb teszten kell átmennie az autók hátsó szárnyainak, mivel azok hiába mentek át az FIA statikus tesztjein, a folyamatos terhelés mellett több csapat megoldása is látványosan megdőlt, aerodinamikai előnyhöz juttatva ezzel őket azokhoz képest, akiknek kevésbé hajlékony a megoldása.

Annak ellenére, hogy üdvözölték a szigorítás tényét, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy érzi, hogy nem fair, hogy egérutat adnak ezeknek a csapatoknak, akik így a versenynaptár leghosszabb egyenesében is használhatják a trükkös hátsó szárnyat, ezért óvást helyezett kilátásba, amennyiben a Red Bull továbbra is a megdőlő hátsó szárnyát használja.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint nem várható el, hogy egyik pillanatról a másikra megváltoztassák a szárnyaikat, és az új elemek legyártása így is félmillió dollárba fog kerülni, mondta Horner, aki ezután átment támadásba, és felvetette, hogy a hátsó szárnyakra vonatkozó szigorítás után igazán vethetne az FIA egy pillantást a Mercedes első szárnyára is.

Bár Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója korábban úgy nyilatkozott, hogy a Mercedesnek se lenne érdeke egy bakui botrány, most ő erősítette meg német kollégánknak, Christian Nimmervollnak, hogy amennyiben a Mercedes mégis az óvás mellett dönt, akkor válaszul ők is megóvják a Mercedes első szárnyát.

„Furcsának találjuk a Mercedes legutóbbi fenyegetését” – mondta Marko a Formel1.de-nek adott interjújában. „Az FIA úgy döntött, hogy megváltoztatják a hajlékonyságot ellenőrző tesztet, és ez a francia versenytől lép majd életbe.”

„Ez egy nagyon világos szabály, és ha Mr. Wolff ennek ellenére úgy gondolja, hogy neki ez egy nagyon késői dátum, akkor ezt jogi, nem pedig sportszakmai szinten kéne tisztáznia. A mi autónk megfelelt az FIA tesztjén, így az teljesen szabályos a jelenlegi szabályok között.”

„Szerintem az FIA még mindig csak most dolgozza ki az új teszt-procedúrát. Amennyiben Wolff valóra váltja a fenyegetését, és óvni fog Bakuban, nyugodtan megteheti. Ugyanakkor vethetne egy pillantást a saját első szárnyára is. A Servus és a Sky felvételeiből is jól látszik, hogy milyen drasztikusan meghajlik a föld felé az ő szárnyuk.”

Az ESPN megszólaltatta az F1 sportszakmai igazgatóját, Ross Brawnt is, aki megvédte a teszt megváltoztatását, és azt is kiemelte, hogy szerinte sikertelen lenne egy óvási kísérlet a Mercedes részéről.

„Csodálkoznék, ha a versenybírók ellentmondanának (az óvás esetén) az FIA szabályainak. A motorsportban töltött 40 évem alatt sok mindent láttam már. Mióta az F1 létezik, ez nagyjából a 27. vita a hajlékony szárnyak körül. Ha valamelyik csapat autója átmegy a teszten, de ez nem tetszik egyes csapatoknak, akkor majd az FIA vet egy pillantást a témára, és azt mondhatják, hogy „fair észrevétel”, és szigoríthatnak a teszten.”

„Nem hiszem, hogy máshogyan meg lehetne oldani ezt a problémát” – mondta Brawn, aki maga is kiemelte, hogy természetükből adódóan terhelés alatt minden elem meghajlik. „Nem tudom, hogyan lehetne még jobban számszerűsíteni ezt. Ami az egyik csapat szerint már túlságosan is hajlékony, az egy másik szerint még belefér. Éppen ezért vannak a tesztek.”