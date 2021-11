Marko is beszélt az FIA-val a „Mercedesnek kedvező” döntések miatt

A 2021-es Forma-1-es szezon nem csak a pályán Max Verstappen és Lewis Hamilton részvételével, hanem azon kívül is egy kiterjedt háborúnak nevezhető a Mercedes és a Red Bull részvételével.

Christian Horner és Toto Wolff nyilvános odaszúrásai mellett azonban komolyan megpróbáltak keresztbe tenni egymásnak az élmenők: a Red Bull szerint a Mercedes is ludas abban, hogy év közben változtatták meg a hátsó szárnyak hajlékonyságát ellenőrző terheléses tesztet, valamint a kerékcseréknél az automatizált jelzőrendszereket, ami nélkül a Red Bull azóta sem tudott 2 másodpercnél lassabb kerékcserét teljesíteni.

„Amikor a Mercedes látta, hogy az autónk olyan gyors, hanem gyorsabb, mint az övék, akkor jöttek elő a hajlékony szárnyakkal, és minden egyéb hamis váddal” – nyilatkozta Marko a Motorsport.com holland kiadásának.

„Ezeket a „gesztusokat” sportszerűtlennek találtuk, és mi is elkezdtük figyelni, hogy mi történik a Mercedesnél, például az ő szárnyaikkal. Ez a részükről természetes egy ilyen intenzív szezon alatt, különösen akkor, ha egy csapat nincs hozzászokva, hogy vannak ellenfelei” – mondta Marko, aki szerint a Mercedes a motorpartnereit is arra használta, hogy az ő politikai narratívájukat hangoztassák.

„Ha ez nem a Mercedestől jött, akkor egy hozzájuk közel álló csapatot toltak előtérbe, vagy a McLarent, vagy az Aston Martint.”

„Úgy éreztük, hogy eléggé egyoldalú döntések születtek. Most azonban, hogy többször is tárgyaltunk az FIA-val és a Libertyvel, inkább azt mondanám, hogy egyszerűen ez is hozzátartozik a sporthoz.”

Marko szerint ebbe az is belefér, hogy a két csapatfőnök rendszeresen odaszúr a másiknak a sajtóban.

„Amíg nem ütnek övön alul, addig ez is belefér. Mindenki a saját pilótáját támogatja, és persze ezzel bizonyos mértékben rossz fényben tünteti fel az ellenfelét, ami logikus is, de ennek is van egy határa.”