Marko inkább titkolózik a Red Bull új orra kapcsán

Beindult a bemutatószezon a Forma-1-ben, egymást érik a csapatok által szervezett események, amelyeken az idénre tervezett autó áll a középpontban. Ugyanakkor a szabályok változatlansága miatt egyelőre sok újdonsággal nem szolgáltak a bemutatók, már ahol egyáltalán valóban lehullt a lepel az új gépről.

A Red Bull is nyilvánosságra hozta 2020-as gépét, és az osztrákok nyújtottak is valami újdonságot. Az autó orra eltér az eddig megszokott verzióktól, Helmut Markót pedig kérdezték is az elemről, a tanácsadó viccelve hárított.

"Az azért van, hogy hűtse Maxot" - jelentette ki Marko, akitől hiába is vártak konkrétabb választ. "Ezt inkább megtartanánk magunknak. Különben is mindenki tudja, hogy a valódi autókat csak a tesztelés második hetében lehet majd csak látni" - mondta Marko.

Max Verstappen már meg is tett néhány kört az új autóval Silverstone-ban, és elégedett volt. "Minden a terv szerint ment" - tette hozzá Marko, aki szerint nagyon pozitív volt a premier. "Az egész csapat célja az, hogy a bajnoki címért harcolhassunk" - mondta Marko az AutoBild cikke szerint.

Közben a versenytársak közül a Ferrari is bemutatta az új autót, de az olaszok impozáns eseményén is elsősorban az SF1000 név jelentett újdonságot, minden más inkább evolúció volt, mintsem forradalom.

Ugyanakkor Sebastian Vettel szerint néhány dolgot elrejtettek. "Úgy gondoljuk, hogy elég nagyok a változások, amelyeket elrejtettünk az autóban" - mondta Vettel, akinek csapatfőnöke, Mattia Binotto a következőkkel folytatta. "Van néhány szélsőséges változás a felszín alatt."

Hivatalos felvételeken a 2020-as Red Bull, amit a Honda motorja kelt életre. Az RB16-ot először Max Verstappen vihette pályára Silverstone-ban egy shakedown keretén belül, zár kapuk mögött.