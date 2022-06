Marko igazságos csatát akar a Ferrarival, de a tények magukért beszélnek

A Ferrari számára rosszul alakultak a dolgok Bakuban, miután Carlos Sainz és Charles Leclerc is kiesett technikai problémák miatt. Marko túlságosan is jól tudja, milyen érzés ez, hiszen az ő csapatát is problémák gyötörték a szezon elején, ugyanakkor a Red Bull mostanra felülkerekedett a problémákon és egyre inkább úgy néz ki, hogy a Ferrarin is.

„Tisztességes küzdelmet szeretnénk, de úgy gondolom, hogy Leclerc már a harmadik motort használja. Legalább egy vagy két cseréje és rajtbüntetése lesz" - mondta Marko a ServusTV-nek. Nem néz ki tehát jól a Ferrari számára a szezon hátralévő részét illeti, mivel még mindig csak a szezon elején járunk és már most a büntetésektől kell tartaniuk.

A verseny elején Max Verstappennek nem sikerült megelőznie Leclerc-et, de az osztrák szerint erre egyértelmű magyarázat volt: Perez szélárnyékát tudta kihasználni a monacói. A Red Bull végül gyorsabbnak bizonyult a versenyen, így Leclerc kiesése nélkül is nyerhetett volna a Red Bull Marko szerint.

„Összességében egy kicsit szerencsétlen volt számunkra, hogy Leclerc az első körökben Pereztől kapott szélárnyékot, így Max nem tudott azonnal elmenni mellette. De aztán láttuk, amit sejtettünk, hogy abszolút mi voltunk a leggyorsabbak a versenyen és így megérdemelten győztünk” – tette hozzá Marko.

A Red Bull előnye immáron tetemes a bajnokságban, ugyanis nyolcvan ponttal vezetnek a konstruktőrök között az olasz istállót megelőzve, míg az egyéni összevetésben Verstappen előnye immáron 34 pont Leclerc-rel szemben, de Perez is megelőzi a monacóit és ő a második. A következő fordulót Kanadában rendezik, ahol nem maradhat le ennél is jobban a Ferrari.