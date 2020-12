Marko: Hülkenberg igenis komoly jelölt volt, de ez szólt Perez mellett

A Red Bull a múlthéten jelentette be, hogy Alex Albon helyett 2021-ben Sergio Perez lesz a csapat második (számú?) pilótája Max Verstappen mellett. A csapat minden lehetőséget meg akart adni a thai pilótának a bizonyításra, de Perez teljesítménye mellett ők sem mehettek el szó nélkül.

Albon leváltása már a szezon közepén felmerült, akkor a kalapba pedig bekerült Nico Hülkenberg neve is, aki pont Sergio Perezt helyettesítette remekül a két silverstone-i futamon, amikor a mexikói pilóta a koronavírussal küzdött.

Még a bejelentés előtti héten is érkeztek olyan hírek a Formula1News.co.uk-től, hogy Albon helyére még mindig esélyes Nico Hülkenberg, végül azonban a holland sajtó jelentette ki először, hogy Perez érkezik a csapathoz.

Kicsit ellentmondásos volt az is, hogy Christian Horner elmondása szerint Hülkenberg nem volt reális jelölt, mindössze egyszer tárgyaltak vele. Helmut Marko, a csapat tanácsadója azonban most Hornernek is ellentmondva kijelentette, hogy a német pilótával igenis komolyan számoltak.

Kövessetek minket Instagramon is!

„Hülkenberg egyértelműem komoly jelöltünk volt” – nyilatkozta Marko a német F1-Insider-nek. „Alaposan kielemeztük a három jelöltünk, Albon, Perez, és Hülkenberg erősségeit és gyengeségeit.”

„Végső soron egyetlen egy döntő faktor volt Perez mellett Hülkenberggel szemben: Ő tudja a legtöbbet a Mercedes erőforrásáról. Sajnos Nico csak nagyon kevés lehetőséghez jutott idén.”

Hülkenberg eddig sem gondolkodott túl görcsösen a jövőjéről, korábban egy Honda kapagéppel pózolt a kertjében azzal a szöveggel, hogy „kipróbálom az új gépemet”, majd a Red Bull bejelentését követően egy tengerpartól jelentkezett be. Az F1-Insider-nek is nyugodtan kommentálta a Red Bull döntését:

„Sergio megérdemli az ülést. Ezen nem tudok változtatni, én folytatom a felkészülést a saját jövőmre, fitt maradok, ha bármikor szüksége lenne valakinek rám. Ez az év megmutatta, hogy bármi megtörténhet.”

Ez teszi olyan gyorssá a Red Bull kerékcseréit.

Ajánlott videó: