Marko: Hamilton hiába cserélt volna kereket, Verstappen akkor is megelőzte volna

Max Verstappen a 2021-es Abu Dhabi Nagydíj utolsó körében előzte meg a futamgyőzelemért és a világbajnoki címért Lewis Hamiltont, miután a biztonsági autós fázis elején a Red Bull azonnal lágy gumikat rakott fel az autójára, amire a Mercedesnek nem volt lehetősége: a biztonsági autós fázis kezdetekor még egyáltalán nem volt biztos, hogy a futamot újra fogják indítani, és amennyiben Hamilton friss gumikat kapott volna, a Red Bull kint tartotta volna Verstappent, hogy a pályán megszerezze a pozíciót.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint azonban egy utolsó körös szétlövésben – amit a Mercedes esetleges kerékcseréjén felül egy piros zászló is előidézhetett volna – akkor is Verstappen győzött volna, ha Hamilton autójára is felkerült volna a piros oldalfalú lágy gumi.

„Az utolsó körben a csapat fantasztikusan reagált a lehetőségre, és azonnal felrakták a lágy gumikat. Hamiltonnak ezután esélye sem volt – még azonos gumikon sem” – nyilatkozta Marko az osztrák Servus TV-nek.

„Az utolsó körben Max a szélárnyék és a DRS segítségével egyértelműen meg tudta volna előzni őt. Max megkérdezte tőlem a futam után, mit gondoltam volna erről a forgatókönyvről, azt mondtam neki, hogy semmit, világos volt, hogy te fogsz győzni.”

A Mercedes még a futam leintését követően két pontban is megóvta a futam végeredményét, azonban az FIA versenybírói mindkét keresetüket elutasították. Marko aznap „megkeseredett vesztesnek” nevezte a Mercedest, amiért nem tudták elfogadni a végeredményt, de azt ő is belátja, hogy ezzel átlépett egy vonalat.

„Nos, ez a kijelentés az egész szezonra reflektált, és az akkori érzelmeim tüzelték, talán egy kicsit túlzásba estem” – ismerte el az osztrák expilóta.