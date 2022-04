Marko: ha nyomást gyakorlunk a Ferrarira, hibázni fognak

Tökéletes hétvégét zárt Imolában a Red Bull Racing, Max Verstappen a megszerezhető maximális pontszámmal távozott a 2022-es Forma-1-es szezon negyedik versenyhétvégéjéről, miközben csapattársa, Sergio Perez a második helyen ért célba.

A bikások utoljára 2016-ban örülhettek kettős győzelemnek és az Emilia-Romagna Nagydíjon bevetett fejlesztéseikkel sikerült visszavágniuk a Ferrarinak, miután az olaszok Melbourne-ben gyorsabbnak bizonyultak.

Verstappen sikerével sokat faragott hátrányán a még mindig listavezető, ám Imolában hibázó Charles Leclerc-rel szemben, a monacói ugyanis mindössze a hatodik helyet szerezte meg, miután megpördült Sergio Perez üldözése közben és kis híján összetörte a Ferrarit.

Carlos Sainz ausztráliai és olaszországi nullázása azt jelenti, hogy a két konstruktőrt mindössze 11 pont választja el az összetett bajnoki tabella élén, Helmut Marko pedig egyre magabiztosabb nyilatkozatokkal rukkol elő.

A Sky Sport News arról kérdezte az osztrák szakembert, szerinte képes lesz-e a Ferrari tartani a lépést a Milton Keynes-i alakulattal úgy, hogy frissítéseket szállít a Miami Nagydíjra.

„Nem hiszem. És azt is láttuk, ha igazi nyomást gyakorlunk rájuk, akkor hibáznak. Mindenki láthatta... Leclerc pénteken kétszer is megpördült, Sainz is hibázott, aztán a monacói a versenyt is elrontotta“ - mondta Marko.

„Nagyon sok verseny van még hátra, a legfontosabb az, hogy tudjuk, erős az autónk, így pedig izgalmas lesz a bajnokság. Azért abban bízunk, hogy ezúttal az utolsó futam előtt bebiztosítjuk a bajnoki címünket“ - tette hozzá az osztrák.

