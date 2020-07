Marko: „gyengén másoltuk le a Mercedes orrát”

A Red Bull hátránya Ausztriában még nem tűnt óriásinak, a lemaradásukat lehetett fogni a Mercedes motorerejére, és arra, hogy a második versenyen fejlesztéseket próbáltak ki, amelyeket nem ismertek ki igazán.

A Hungaroringen már sokkal meglepőbb volt, hogy mennyire nem rúgtak labdába, a csapat szerelői egész péntek éjszaka a beállításokon dolgoztak, hogy valahogyan orvosolják a szezon eleje óta látott instabil hátsó tengely problémáját.

A Stájer Nagydíjon Max Verstappen autóján sérülések is voltak, a Red Bull gyanúja szerint ez is hozzájárulhatott a vártnál rosszabb tempóhoz, de Helmut Marko az Auto Motor und Sport számára megerősítette, hogy ez csak féligazság.

„Az összes vizsgálat után megerősíthetem, hogy a kutya az aerodinamikában van elásva. Valami nem stimmel a legáramlatokkal. A sérülés ténye csak az egyik része a történetnek, de a légáramlatok valamiért leválnak az elemeinkről. Erre példa a Mercedes stílusú orr, amelyet gyengén másoltunk le.”

A Mercedes 2015 óta szinte egyedülállóan keskeny orrokat volt képes készíteni, a 2018-ban pedig elsőként egy hólapátra hajazó terelőt szereltek fel az első szárnyak mögé. A Red Bull (a Renaultval együtt) idén tért át a keskeny orra, ezzel együtt pedig egy hasonló hólapátot is elkészítettek.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images