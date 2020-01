Marko: Gasly kivirágzása elképesztő

Daniel Ricciardo 2018 végén elhagyta a Red Bull Racing csapatát, a Milton Keynes-i alakulat pedig „házon belül” találta meg Ricciardo utódját. 2019-től Pierre Gasly került Max Verstappen mellé, azonban a francia versenyző már a barcelonai teszten összetörte a Red Bullt.

Végül Gasly csak a Magyar Nagydíjig maradhatott a Red Bullnál, majd a Belga Nagydíjtól Alex Albon ülhetett be a Red Bullba, Gasly pedig visszakerült a Toro Rossóhoz, ahol kiválóan teljesített, Brazíliában pedig dobogóra is állhatott.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko elmondta a véleményét a Gasly-ügyről a Motorsport.com-nak, és bevallotta, nem gondolta volna, hogy a francia ennyire jól fog teljesíteni, miután visszatér a Toro Rossóhoz.

2019-ben Kvjat sorsára jutott Gasly, aztán jött a dobogó Brazíliában – mi történt vele?

„Nos, először is szeretném, ha nem használnánk a „lefokozás” szót. Hello, a Forma-1-ről beszélünk! Versenyzők tízezrei álmodnak arról, hogy a Forma-1-ben lehessenek. És most az egyik pilóta, aki egy topcsapatnál versenyzett, egy középcsapathoz kerül.”

„Ettől még mindig keres pénzt, és még mindig a királykategóriában versenyez. Én azt mondanám, hogy ez új lehetőségeket nyitott meg előtte, nem pedig lefokozásról volt szó…”

Nem hiszem, hogy Gasly is így látta volna a dolgot…

„Elsőre valóban nem így látta Gasly a dolgot, de ma már másként látja. Ez egy hihetetlen jelenség: Pierre visszakerült a Toro Rossóhoz, és rögtön azzá a Gaslyvá vált, akit szerződtettünk. Ez pedig azért történt így, mert meg tudja mutatni az erősségeit a Toro Rossóban, ami egy könnyebben vezethető autó, és természetesen a nyomás is alacsonyabb ott.”

„De szerintem részben Pierre is hibás volt a történetben, aki a Red Bullt vezette, de senkit sem látott az egész mezőnyben. Elfogadhatta volna, hogy Max gyorsabb, és dolgozhatott volna a saját tempóján, de inkább a technikai oldalon és a többi területen kereste a hibákat – ez pedig teljesen rossz iránynak bizonyult.”

„De a kivirágzása elképesztő volt. Itt pontosan látszott, hogy miről is szól a pszichológia. Ha azt mondanám, hogy számítottam erre, az teljes mértékben hazugság lenne, hiszen Kvjattal ellentétben, aki megtört a csere miatt, Gasly felemelkedett. Nos, szerintem Pierre tanult a Red Bullnál töltött hat hónapból. Azt gondolom, kiváló versenyzővé válhat.”

Volt privát beszélgetésed Gaslyval?

„Beszéltem vele a krízis-periódusában – ez még a barcelonai ütközéseivel kezdődött, a második pedig nagyon komoly volt a csapat szempontjából, mivel voltak olyan alkatrészek is az autón, amelyekre szükségünk lett volna a teszten, mivel még nem voltak róluk adataink.”

„Ezek pedig a teljes tesztprogramunkra hatással voltak. Tehát negatív volt a startunk. Körülbelül a red bullos ideje felénél volt egy kis fellángolás, amikor versenyképes volt, és aztán egy ponton azt mondtuk, hogy igen, vele fogjuk befejezni a szezont. De aztán Budapesten nagyon gyenge versenyt teljesített, és Max lekörözte őt. Ekkor egyértelművé vált, hogy cserélnünk kell.”

„Először a Toro Rosso csapatfőnökének, Franz Tostnak szóltam, aztán Pierre-nek. Egyáltalán nem volt boldog, és akkor nem is értette a döntést, de azóta, főleg a dobogójával együtt, szenzációs.”

Elképzelhető, hogy ez meg fog történni 2020-ban is?

„Minden elképzelhető. De azért remélem, hogy jövőre nem kell cserélnünk.” – zárta Marko.

