Marko: Ezért jobb Albon annál, mint amit a számok mutatnak!

A Forma-1-ben az egyik legnagyobb kérdés Sebastian Vettel sorsán kívül az, hogy 2021-ben ki fogja vezetni a Red Bull Racing Max Verstappen melletti autóját. Az osztrák istálló viszont minden hivatalos megszólaláskor megvédi a csapat jelenlegi versenyzőjét, Alexander Albont.

A számok nem játszanak Albon kezére: a versenyek tekintetében 5-0-ra, az időmérők tekintetében pedig 6-0-ra veri őt 2020-ban a holland csapattársa, Max Verstappen. Pontszámban is nagy a különbség Albon és Verstappen között (40-95), átlagosan pedig fél másodperc választja el őket egy időmérős körön.

Ehhez jön még hozzá, hogy átlagos időmérős pozícióban (9. hely vs 4. hely) és átlagos befutási pozícióban (7. hely vs 2. hely) is óriási a különbség közöttük. Ennek ellenére a legtöbb jel arra mutat, hogy Albon nem jut Daniil Kvjat vagy Pierre Gasly sorsára, vagyis szezon közben nem fogja lefokozni őt az energiaitalos istálló.

A Motorsport-Total.com-nak adott exkluzív interjújában a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is megvédte a 24 éves pilótát, aki szerinte jobb annál, mint amit a számok mutatnak.

„A publikum sokkal rosszabbnak értékeli Albon teljesítményét. Barcelonában túl messzire mentünk a beállításokkal, annak érdekében, hogy stabilabb legyen az autó hátulja. De emiatt attól függetlenül, hogy milyen gumi volt rajta – kemény, közepes vagy lágy – nyolc kör után mindig kicsúszott a megfelelő működési tartományból a hőmérsékletük. Emiatt elkezdett csúszkálni. Az időmérője jobb volt.” – magyarázta Marko.

„Azt pedig mindenki figyelmen kívül hagyja, hogy mindkét silverstone-i versenyen ő volt a leggyorsabb a második etapban – még Verstappennél is gyorsabb volt. És már a Red Bull Ringen is bizonyította, hogy ha elkapja a ritmust, nagyon gyors tud lenni.”

A tanácsadó arra is utalást tett, hogy nem az a különbség Albon jelenlegi helyzete és Gasly tavalyi helyzete között, hogy Albonnak thai útlevele van (a Red Bull-csoport 51 százaléka thai kezekben van), hanem sokkal inkább az, hogy Albonban nagyobb potenciált látnak, csak még nem tudja konstans hozni azt, ami benne van.

A köridők pedig alátámasztják Marko szavait: a silverstone-i futamok egyes szakaszaiban valóban Albon volt a leggyorsabb a pályán – azonban ekkor már elment a verseny az ő szempontjából. Albon általában már az időmérőn és az első etapban elveszti a versenyt, míg a futamok vége felé többször is nagyon gyors tud lenni.

Marko azt is elmondta, hogy nem ért egyet az AlphaTauri csapatfőnökének, Franz Tostnak a szavaival, miszerint a versenyzőiknek 2-3 éven keresztül a „B” csapatnál kellene maradniuk.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Verstappen sem maradt ennyi ideig a Toro Rossónál. Talán Franz Tost véleménye túl konzervatív. Akik nem tudnak megbirkózni ezzel, azok egyébként sem jutnának el a topkarrierig. Az ilyen versenyzők nem is felelnek meg a Red Bull Racingnek.”

Egyes beszámolók szerint Verstappen 2019 elején azt mondta, hogy jobb lenne egy tapasztaltabb versenyző a Red Bull második autójába, hogy jobban tudjanak haladni a fejlesztésekkel, és hogy segítsen a beállítások finomhangolásában. Marko ezt reagálta ezekre a hírekre:

„Ez nem Verstappen kívánsága volt, sokkal inkább a mi egyértelmű irányelveink, amelyeknek célja, hogy eredményeket lássunk. Albon nagyon jó a technikai dolgokban. A versenyeken nyújtott teljesítménye is kiváló, főleg a gyors kanyarokban tudja hozni Verstappen szintjét.”

„Aztán egy másik kanyarban veszít két tizedmásodpercet. De ez nem probléma számunkra.” – mondta Marko, majd megerősítette, hogy nem fogják leváltani Albont ebben a szezonban. „Végig fogjuk csinálni.” – jelentette ki.

