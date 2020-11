Marko: ez nem zsarolás, ezek tények

Miután a Honda októberben bejelentette, hogy a 2021-es szezon után távoznak a Forma-1-ből, a Red Bull ahelyett, hogy új motorpartner után nézne, átvenné a japánok motorprojektjét, de csak akkor, ha a rendkívül költséges fejlesztést befagyasztják 2022-től kezdődően.

A Mercedes érthető módon támogatja az elképzelést, de Toto Wolff is kritikus volt a Red Bull és a Ferrari legújabb elképzelésével kapcsolatban, ami gyakorlatilag a gyengébb gyártóknak a fagyasztás ellenére is engedélyezné a fejlesztést.

Helmut Marko ennek ellenére úgy érzi, jó úton járnak a fejlesztési befagyasztás eléréséért, még akkor is, ha páran ezt kicsit agresszívnek érzik.

„Nemrégen Japánban voltam, hogy felvázoljuk a pénzügyi lehetőségeket, és azt, hogyan tudnánk a motorjukat sajátunkként használni 2022-től” – nyilatkozta Marko az Auto Bild Motorsportnak.

Még több F1 hír: Svarcman nyert, Ilott és Cunoda bajnokságának vége lehet

„Úgy néz ki, hogy képesek leszünk erre magunktól is, ha a fejlesztéseket befagyasztják 2022-vel kezdődően. Máshogyan egyszerűen nem lenne kapacitásunk ezekhez az elképesztően komplex hajtásláncokhoz. Ez nem zsarolás, ezek tények.”

Marko külön kiemelte, hogy nem csak az ő céljuk a fagyasztás elérése, ugyanakkor a Renault tegnap odaszúrt a Red Bullnak, hogy ők nem fogják az új fejlesztési programjukat eldobni csak azért, mert a Honda meggondolta magát.

„Nem csak mi lobbizunk ezért” – folytatta Marko. „Az FIA és a Librty Media is érdekelt ebben, egy fagyasztás jelentősen csökkentené a költségeket, és azt is jelentené, hogy hamarabb jöhetnek az új szabályok, ideértve a szintetikus üzemanyagokat is. Csak nyertesek maradnának a végén.”

Jean Todt az FIA részéről korábban elmondta, hogy már 2023-ban szeretné, ha az F1 100%-ban bioüzemanyagot használna, azonban az átállás fejlesztési költségei miatt lehet, hogy elállnak ettől, ahogyan a 2021-es szabálymódosításokat is eltolták 1 évvel, 2022-re.

Ajánlott videó: