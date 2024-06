Marko: ez erődemonstráció volt Verstappentől

Miközben a Q1-ben még az első és a 15. helyezett között volt négytizedes időkülönbség, addig a Q3-ban Verstappen ekkora előnnyel szerezte meg a pole-t Lando Norris előtt. A holland bajnok a Q2-től kezdve nagyon meglépett a többiektől, és a végén nem volt kérdés, ki indulhat majd az élről vasárnap.

Amikor a leintést követően Markót arról kérdezték, őket is meglepte-e a Verstappen által kiautózott előny, az osztrák így felelt: „Igen, nagyon is, de azt is el kell mondani, hogy az egész csapat kiváló munkát végzett, hiszen folyamatosan sikerült javulnunk.”

„A négytizedes előny viszont egy ilyen pályán, ahol 1:04-es körök születnek; ez erődemonstráció volt. Max minden egyes körben gyorsulni tudott, szóval mi is csak néztük, hogy mi történik.”

Hogy pontosan minek köszönhető ez az előrelépés, arról Marko a következőket mondta: „Folyamatosan javítottunk az autón. Max a mérnökökkel és a gumiszakértőkkel együtt dolgozott, és a végén tökéletesen működött minden. Emellett talán a hőmérséklet is segített nekünk, mert a korábbi századokból és egy tizedből négy tized lett. Örömmel fogadjuk ezt el, de nem számítottunk rá.”

Annak kapcsán, hogy mi lehet a holnapi futamon, Marko végül még elmondta, hogy van két vadonatúj szett kemény abroncsuk, amelyek jól jöhetnek még a meleg körülmények között, és megnézve Verstappen mostani teljesítményét, csak „valami rendkívüli állíthatja őt meg”.

