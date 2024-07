Marko és Wolff újabb "ütésváltása" Verstappen-ügyben

Max Verstappen a csütörtöki sajtótájékoztatón a Hungaroringen a Red Bull fejlesztéseit kulcsfontosságúnak titulálta a bajnokság hátralévő részére nézve, míg Helmut Marko arról beszélt, hogy a McLaren már a legerősebb autó és ők felzárkózni próbálnak.

A Mercedes győzelme Ausztriában és Nagy-Britanniában aztán ismét előhozta a hangokat arról, hogy Toto Wolff megpróbálhatja elcsábítani Max Verstappent. A következő futamok ebből a szempontból is döntőek lehetnek, amennyiben a Red Bull fejlesztései nem változtatnak a rangsoron, a Mercedes pedig folytatja a menetelést.

Marko az F1Insidernek nyilatkozott: „Maxnak 2028 végéig van szerződése, de ahogy minden Forma-1-es pilótának, nála is vannak záradékok. A Mercedes-szirénének? Normálisnak tartom. Max garancia a sikerre, ő a bajnok, aki egymaga döntő tényező. A Ferrariban, a Mercedesben és a McLarenben is nyert volna futamokat idén, ha nem lenne szerződése velünk, mi is megpróbálnánk megszerezni.”

Toto Wolff közben az Oe24-nek mondta a következőket: „Jelenleg Max a legerősebb pilóta, a legjobb autóban. Ezért mindig nyitva van számára nyitva az ajtónk. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy elhagyná a Red Bullt, az autójuk továbbra is az élen van, miért flörtölne más csapattal?”

„A következő két verseny megmutatja, hogy az élbolyban tudunk-e maradni. Marko azt mondta, a budapesti pálya nem fekszik nekünk és ebben igaza is van. De ha ennek ellenkezőjét is be tudjuk bizonyítani, az igazolja a fejlődésünket.”

Alonso közben elégedett az Aston Martin fejlesztéseivel.