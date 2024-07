Marko és Horner eltérő véleményen van Perez helyettesítése kapcsán – sajtóhír

Helmut Marko is megerősítette azon pletykákat, melyek szerint teljesítményzáradékok szerepelnek Sergio Perez szerződésében – sajtóértesülések szerint az egyik záradék, hogy Pereznek 100 ponton belül kell lennie Verstappenhez képest, a másik, hogy 5 helyen belül kell lennie a hollandhoz képest a pontversenyben.

Az általában jól értesült The Race pedig úgy tudja, hogy ha Perez menesztésére kerül a sor, nincs egyetértés a két vezető, Christian Horner és Helmut Marko között annak kapcsán, hogy kivel helyettesítsék a mexikóit.

A beszámoló szerint Marko Cunodát léptetné elő, Horner pedig Lawsont, így azt is érdekes lesz figyelni, hogy kettejük közül melyikük akarata érvényesül. Mint ismert, Lawson a Brit Nagydíj után Silverstone-ban tesztelt a 2024-es Red Bull-lal, az RB20-assal, egy forgatási nap keretei között.

A PlanetF1 nemrég arról írt, hogy Lawson 2 tizeddel elmaradt a Verstappen köre alapján kalkulált elvárt köridőtől, a The Race viszont most arról ír, hogy Lawson az elvárt köridő-tartományon belül volt, az elvárás pedig az volt, hogy csak néhány tizeddel maradjon el Verstappentől – ami Pereznek az utóbbi időben nem sikerült.

Így ha a nyári szünet után, Zandvoortban már Lawson ülne Verstappen mellett, az is egy jel lenne arra a The Race szerint, hogy most már a versenyzőkérdés kapcsán is Horner szava a döntő – míg korábban Markóé volt ez a kiváltság.

Lawson tavaly 5 futamon ugrott be a sérült Ricciardo helyére, ezeken a versenyeken meggyőző teljesítményt nyújtott, 2 pontot gyűjtött, de folyamatosan ott volt Cunoda közelében, sőt csekély tapasztalata ellenére volt, hogy megverte őt.

