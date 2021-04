Marko: ennyit veszítettünk körönkét a differenciálmű miatt Bahreinben

A 2021-es Bahreini Nagydíjon egyértelműen a Red Bull volt a favorit, amire csak rátett még egy lapáttal, hogy Max Verstappen majdnem 4 tizedes előnnyel szerezte meg a pole-pozíciót Lewis Hamilton előtt.

Vasárnap azonban minden rosszra fordult a Red Bullnál: Sergio Perez autójában már a verseny előtt motorelemeket kellett cserélniük, majd a mexikói autója hirtelen ki is kapcsolt a felvezető körön, amit magától, rádiós segítség nélkül indított újra.

Míg a mexikói elkezdte a felzárkózását a mezőny végéről, Max Verstappen a differenciálműre panaszkodott a rádión. A Red Bull már a futam után elárulta, hogy korábban nem is találkoztak még ezzel a problémával, Helmut Marko pedig a Formel1.de-nek adott exkluzív interjújában azt is elmondta, hogy ez mennyit számított körönként.

„Az időmérőn is leesett egy darab Max padlólemezéről, ahogyan azt láthattátok is. Az kb 8%-nyi leszorítóerő veszteséget eredményezett, szóval nem volt nagy hatása.”

„Sokkal komolyabbak voltak a problémáink a verseny elején a differenciálművel. Az első szektorban rengeteg időt buktunk, akár 3 tizedet is körönként. Ez a hiba egyébként Perezt is hátráltatta. Így nem csak, hogy kisebb volt a tapadása a gumiknak, de a hátsó kerekek kipörgése miatt túl is melegedtek a gumik.”

„A futam elején nem tudtunk akkora előnyt kiautózni, amivel védekezhettünk volna egy alávágás ellen. Max előnye 2.5 másodpercről 1.7 másodpercre csökkent. Ez volt az első etap döntő pillanata, ahol egyértelműen hátrányban voltunk.”

„Később volt még egy problémánk, a motor túlmelegedése miatt vissza kellett vennünk az erőforrás teljesítményét. Max azonban még így harcolhatott az első helyért.”

Az eredeti interjút német nyelven itt találjátok.

