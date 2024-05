Marko elmondta, szerinte ki lesz a Red Bull legnagyobb ellenfele Monacóban

A McLaren és a Ferrari is komoly fejlesztéseket vetett be az elmúlt két hétvégén, a mezőny pedig kezd egyre szorosabbá válni. A McLaren különösen versenyképesnek látszott, hiszen Lando Norris Kína óta nem fejezett be futamot a második helynél rosszabb pozícióban, és Miami után Imolában sem volt túl messze a győzelemtől.

Mivel azonban a Ferrari is egy-két tizeden belül van hozzájuk képest, ezért Marko amondó, hogy a Scuderia még nagyobb veszélyt jelenthet a pole-ra ezen a hétvégén, hiszen a hercegség utcáin szinte mindenről a szombati kvalifikáció dönt.

Amikor megkérdezték, hogy Monaco lesz-e a Red Bull legkeményebb erőpróbája, Marko így felelt: „Igen. Meg kell birkóznunk ezzel a kihívással. Én viszont úgy vélem, a Ferrarira jobban oda kell majd figyelni, mint a McLarenre, mert minden az időmérőről szól. Egyértelmű, hogy nem lesz könnyű.”

A ferraris Charles Leclerc szinte el van átkozva a hazai pályáján, de 2021-ben és 2022-ben is övé lett az első rajtkocka, bár az is igaz, hogy a vörösök idén eddig nem villogtak annyira az időmérőkön, mint az elmúlt években.

Christian Horner Markóval ellentétben azonban a McLarenre fogadna, főleg látva azt, hogy Imolában mennyire megszorongatták Max Verstappent szombaton és vasárnap egyaránt. „Szerintem a McLarent kell mondanom. Nagyon gyors jelenleg az autójuk. [Oscar] Piastri gyors volt bizonyos pillanatokban, Lando pedig a futam végén. Ettől függetlenül a Ferrari sincs messze, szóval négy autó ellen kell küzdenünk.”

„A versenyt lényegében szombaton nyerik meg, ezért a jó egykörös tempó és az erős első tengely rendkívül fontos lesz.” Mivel a McLaren a fejlesztései révén minden kanyartípusban javított az autóján, ezért Horner arra számít, hogy a papaják egész évben ott lesznek a nyomukban.

„Az utóbbi néhány versenyen ők voltak a legkomolyabb kihívóink, és egyértelműen sikerült teljesítményt találniuk. A filozófiájuk nagyon hasonlít a miénkre. Arra számítunk, hogy minden pályán erősek lesznek.”

Hogy mennyire szoros a küzdelem a Red Bull és a McLaren között, azt az imolai erősorrend is jól mutatja.