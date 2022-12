Marko elmondta, mivel gyűlt meg leginkább a Red Bull baja idén

Max Verstappen számára a 2022-es volt a tökéletes Forma-1-es szezon: 15 futamgyőzelem, ami egy új rekord, már Szuzukában világbajnok volt és a Red Bull első konstruktőri bajnoki címét szerezte 2013 óta. De a csapat sportszakmai tanácsadója, Helmut Marko a ServusTV-nek adott interjúban hangsúlyozta, nem volt sima ügy:

„Nem, ez kemény munka volt. Ne feledjük: az első három futam után 46 pontos hátrányban voltunk. Max akkor azt mondta, 36 verseny kell ahhoz, hogy ezt behozzuk. Aztán leültünk egymás közt, azt mondtuk, megfordítjuk a szezont és meg is fordult.”

Ehhez Marko szerint is kellett a Ferrari „segítsége”, ugyanis nem tudták olyan tempóban fejleszteni autójukat, mint ők, ezzel végül Verstappen 146 pontos előnnyel nyert Charles Leclerc előtt: „Az egész csapat nőtt, Max hihetetlen formába került, a budapesti és a spái futama nem evilági volt.”

A szakember azonban hangsúlyozza: „Nem lesz ebből rutin. Keményen dolgozunk, már teljesen a következő évre koncentrálva, mert újra nyerni akarunk. Mindennek passzolnia kell, de ez egy összeszokott csapat, Christian már 17-18 éve itt van, Adrian Newey sem sokkal később érkezett.”

„Szóval a személyzet magja megvan és van egy nagyon jó, fiatal csapat is, szóval nagyon széles körből meríthetünk és emiatt még az év eleji, rosszabbul sikerülő helyzetekből is vissza tudunk jönni” – mondta Marko, aki azért hangsúlyozza, egy klasszis pilótára is szükség volt ehhez: „Ha van nálad egy Max, az is biztos pont, mert tudod, hogy a maximumot fogja kihozni az autóból.”

A gond az volt, hogy a szezon elején nem volt mit kihozni belőle: „Túlsúllyal kezdtük az évet. Azt kell tudni, hogy tíz kiló túlsúly nagyjából átlagban három tizedet jelent, nekünk pedig volt majdnem húsz. Tudtuk tehát, hogy komoly tartalék van a kocsiban. A szélcsatorna nem garancia arra, hogy minden úgy lesz, ahogy ott látod, de azt tudtuk, hogy öt tizedet tudunk gyorsulni.”

A fogyókúrával pont olyan irányba haladt az autó, ami Verstappen vezetési stílusának is megfelel: „Egy nagyon éles orr-része volt, kicsit túlkormányzott. Sok pilótának ez nem tetszik, de neki így felel meg. Tudtuk, hogy a megfelelő kezekben kirobban a kocsiból a vadállat és az előbb említett versenyek voltak azok, ahol ezt meg is mutatta. Ritkán van két győzelmünk egymás után.”

Persze Sergio Pereznek is volt két győzelme, Monacóban és Szingapúrban, „de az autó teljesítményének és vezetési viselkedésének változásával az autó és Verstappen párosa hatalmasat fejlődött. Ráadásul a stratégiánk is mindenhol jó volt és a műszaki hibák is megszűntek, egyik dolog jött a másik után.”

„Max gyorsabb volt, mint valaha, de mindeközben megtanult bánni a gumikkal is. Nem erőltette túl őket, taktikusan vezetett. Ha kellett, akkor megint rálépett a gázra. Tökéletesen irányította, de volt mögötte egy autó és egy csapat és így lett olyan ez a szezon, amilyen.”