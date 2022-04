Marko elmondta, mi lehetett Verstappen ausztráliai kiesésének valódi oka

Verstappennek Bahreinben és Ausztráliában is az üzemanyagrendszerrel kapcsolatos hiba miatt kellett feladnia a küzdelmeket, de a két eset között elvileg nem volt kapcsolat.

Miután a szükséges alkatrészeket visszaküldték a Hondának Japánba, Marko nemrég megjegyezte, hogy sikerült megállapítaniuk pilótájuk legutóbbi kiesésének fő okát, bár konkrétumokat nem igazán akart elmondani.

Most azonban az osztrák ORF-nek nyilatkozott, és arról beszélt, hogy egy „nagynyomású üzemanyag-vezeték” adta meg magát Verstappennél, mindez pedig a delfinezésnek volt a hozománya.

Emellett az is valószínű, hogy az egyébként lángra is kapott motort még fogják tudni használni a továbbiakban. „Minden rendben van a motorral, semmi gond. A kiesés egy nagynyomású üzemanyag-vezeték miatt következett be. Ez pedig vélhetően a pattogásnak köszönhető.”

Mindez talán azért is lehet meglepő, mert a Red Bull szemre szinte semennyit sem ugrál az egyenesekben, miközben a Mercedes és a Ferrari sokkal látványosabban nyögi a probléma hatásait. Azt Marko is megerősítette, hogy ők a riválisoknál jobban kontrollálják a helyzetet, de ezek szerint mégsem annyira, hogy ne jelentsen számukra is fejtörést.

Végül az osztrák még arról is szót ejtett, hogy a Honda biztosította számukra, hogy a jövőben már nem fognak előfordulni hasonló gondok a motorral. „Az erőforrás oldaláról látni lehet, hogy a bahreini és az ausztráliai problémánk teljesen eltért egymástól. A Honda szerint azonban arra számíthatunk, hogy megoldották ezeket.”

