Marko elmondta, a Red Bull fellebbez Hamilton ügyében, de végül nem ez történt

Miközben Max Verstappen Katarban öt rajthelyes hátrasorolást kapott, mert nem lassított le a Q3 végén, amikor Pierre Gasly autója a célegyenes szélén megállt, most Hamiltont nem találták vétkesnek, mert egy rendszerhiba miatt volt csupán sárga zászló.

Az ellenfél azonban nem így vélekedik, és Christian Horner mellett Helmut Marko tanácsadó is arról beszélt, hogy talán fellebbeznek a döntés ellen. Erre azonban csak fél órájuk lett volna, de végül nem történt meg, erősítette meg az FIA.

„Max öt helyet kap Katarban, itt pedig hirtelen a sárga már nem sárga. Ez egy másik értelmezés, de nem mehet így tovább. Nem lehet ennyire önkényes módon értelmezni a szabályokat. Sárga zászló volt érvényben, látni lehetett a kijelzőn. A csapatnak legalább figyelmeztetést kellett volna adnia” – mondta Marko.

Jelen állás szerint tehát Hamilton minden valószínűség szerint az első helyről fogja megkezdeni a Szaúd-arábiai Nagydíjat, Verstappennek pedig az időmérős hibáját követően marad a harmadik pozíció.

Ami miatt viszont reálisan aggódhatnak most, az a holland összetört autójának váltója. Ha sérült, akkor kénytelenek lesznek cserélni, amiért viszont már büntetés járna. „Először szét kell szednünk és meg kell néznünk. Leclerc-nél is láttuk Monacóban. Az is hasonló ütés volt. Ők úgy döntöttek, nem cserélnek, aztán a rajtrácsra vezető körön jött a csattanó.”

„Annyira gyorsak vagyunk, hogy nem akarunk kockáztatni. Ha a váltó megsérült, vagy arra utaló jel van, hogy megsérülhetett, akkor ki fogjuk cserélni. Nehéz itt előzni, de akkor is” – mondta az osztrák szakember.

Bottas nyerni szeretne a futamon, de...