Marko elismerte: tévedt a haloval kapcsolatban

Marko elutasítja, hogy Max Verstappen Monzában szándékosan ütötte volna ki Lewis Hamiltont, de véleménye szerint az eset azt mutatja, hogy tévedett a Haloval kapcsolatban. Marko azután tett állásfoglalást, miután látta a baleset belső felvételeit is.

A felvételeken tisztán látszik, hogy a Halo-rendszer hiányában Verstappen Red Bulljának hátsó kereke Hamilton fejéhez csapódott volna. „Eleinte szkeptikus voltam” – mondta Marko egy osztrák újság kérdésére.

„Viszont még nekem is el kell ismernem, hogy Grosjean baleseténél és most is döntő szerepet játszott a Halo abban, hogy a dolgok végül jól alakultak” – ismerte el korábbi hibás kijelentését a mindig markáns véleménnyel rendelkező Helmut Marko.

Niki Lauda fia, a szintén korábbi versenyző, Mathias Lauda is megszólalt az esettel kapcsolatban: „ Ez a két srác tényleg nem ad egymásra semmit” – mondta a Servus TV-nek amikor Hamiltonról és Verstappenről kérdezték.

„A Halo pontosan azt tette amit kell – megvédte Hamiltont Verstappen hátsó kerekétől. Előszőr nem tűnt olyan vészesnek a baleset, de az ismétléseket látva éreztük, hogy nagyon rosszul is alakulhattak volna a dolgok” – tette hozzá Lauda.

A 40 éves Lauda szerint kizárólag a Red Bull bokszhibája volt az egyetlen oka annak, hogy abban a pillanatban kerék a kerék ellen harcoltak. „Katasztrófa volt” – mondta. „Hét vagy nyolc másodperc egy örökkévalóság a Forma–1-ben.”

Lauda szerinte nem volt szándékos Verstappen cselekedete, de súlyos árat fizetett a balesetért. „Ha harcolni akarnak a világbajnoki címért, ennek nem szabadna megtörténnie. Ha ott nem ütköznek, Lewis később kiüthette volna Maxet. A büntetés hátrányt jelent Verstappen számára, mert a világbajnokság nagyon szoros és minden apróság számít” – zárta Lauda.

