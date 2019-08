Marko elégedett a pilótákkal, de ugyanezt mondta a Hungaroringen is

A Red Bull szezon közbeni pilótacseréje után az osztrákoknál és a Toro Rossónál is kiváncsian várták a nyári szünet utáni folytatást, hogy hogyan illeszkedik be a csere után az új ember. Az osztrákoknál Alexander Albon viszonylag könnyű helyzetbe van, hiszen azonnal motorcsere miatti büntetést kap, és vasárnap csak a mezőny végéről rajtolhat. A thaion így jóval kisebb a nyomás az első hétvégéjén, könnyebb dolga van beilleszkedni.

Utóbbival kevesebb gondja lehetett Gaslynak, aki számára egyáltalán nem ismeretlen a Toro Rosso, hiszen tavaly még az istállót erősítette. A francia a harmadik szabadedzésen villantott valamit tavalyi formájából, szombaton a 10. helyen zárta a harmadik foglalkozást. A Red Bull pilótapolitikájának egyik meghatározó alakja, Helmut Marko szerint mindenki megtalálta a számítását.

"Láthatják, Gasly futott egy remek időt a Toro Rossóban, Albon teljesen beilleszkedett a Red Bullba, szóval nyugodtan hívhatjuk ezt sikeresnek" - mondta a nyári akcióról a főtanácsadó, aki nem tagadja, hogy a Honda-motor cseréje jól jön a fiatal újoncnak. "Igen, ez volt a szándék, mi adunk neki egy új motort, ő rajta így nem lesz nyomás az időmérőn, és a mezőny végéről építheti fel a tempóját."

Marko azt is elárulta, hogy Albon mivel győzte meg őt. "Volt egy hosszabb beszélgetésünk, és én kérdeztem, hogy képes lesz-e kezelni helyzetet, de ő azt válaszolta, hogy egész életében erről álmodott, és most eljött az idő. Nem aggódom, két lábbal a földön áll, és eddig mindent jól is csinált. És én nem is látom, hogy izgulna, vagy nyomás lenne rajta" - jelentette ki Marko.

A főtanácsadót szombaton Sebastian Vettelről is kérdezték Spában, de Marko óvatosan fogalmaz a Red Bull-lal négy világbajnoki címet nyert németről. "Neki szerződése van 2020-ra. Ezek csak pletykák. Én például beszélgettem az ügyvédjével, de teljesen más témában" - vallotta be Marko, aki szerint a Red Bull abból tervez, ami a rendelkezésére áll.

"Ebben a pillanatban elégedettek vagyunk a pilótáinkkal" - mondta Marko, akit emlékeztettek rá, hogy a nyáron a Red Bull végig állította, hogy Pierre Gaslyt nem cserélik le, végül mégis megtették, vagyis, hogy hasonlót már állítottak a Magyar Nagydíjon is, csak aztán máshogy alakultak a dolgok. "Igen, mondtam ilyet akkor is, de a futam előtt" - jelezvén, hogy a Forma-1-ben futamról futamra változhatnak a dolgok.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.