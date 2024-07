Marko elárulta, mikor értékelik ki Perez teljesítményét

Több médium egybehangzó információja szerint Pereznek a nyári szünetig van ideje javítani teljesítményén az új, 1+1 évre szóló szerződésében rejlő záradékok szerint, ezek egyikének megszegése pedig azt jelentené, hogy legkésőbb jövőre, de akár már idén megszabadulhatnak.

A RacingNews365 között az egyik ilyen záradék kimondja, hogy Pereznek száz ponton belül kell lennie Max Verstappenhez képest a nyári szüneten, ami a Magyar és a Belga Nagydíj után következik. A Brit Nagydíjat követően a mexikói hátránya 137 pont.

Egy másik ilyen záradék, hogy Verstappen nem előzheti meg öt pozícióval őt, Perez most éppen a hatodik helyen van, így ez sincs meg, bár a két Mercedes pilóta nyolc ponton belül van hozzá képest. A GrandPrix247-nek Marko elmondta, minden Forma-1-es szerződésben vannak kilépési záradékok és Perez jövőjét a következő két futam után fogják felmérni.

„Minden Forma-1-es szerződésben vannak ilyen záradékok, a legtöbb a teljesítményhez köthető, vagy legalábbis a csúcspilótáknál így van. Ahogy korábban mondtam, a nyári szünet alatt kiértékeljük és aztán döntünk.”

Marko nem cáfolta a korábbi nyilatkozatban, hogy Liam Lawson is a jelöltek között van, aki a héten Silverstone-ban tesztelt az RB20-szal, de a Belga Nagydíj után is Forma-1-es autóba ül: „Először nézzük meg, mit tud Perez. Lawson csütörtökön tesztel Silverstone-ban, két futam van még és Lawsonnak is lesz még tesztje. Emellett Cunoda Júki is nagyon jól teljesít.”

Max Verstappen közben arról beszélt, nem szabad, hogy ellustuljon a Red Bull.