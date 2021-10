Marko elárulta, hogy tárgyalt Lando Norrisszal

Mint ismert, Lando Norris több évre kötelezte el magát a McLaren iránt az év korábbi részében, vagyis legalább 2023 végéig szerződés köti a wokingi alakulathoz – a csapattársa, Daniel Ricciardo kontraktusa is 2023 végéig él.

Az idén kimagaslóan teljesítő fiatal brit pedig felhívta magára a Red Bull figyelmét is. A csapat tanácsadója, Helmut Marko elárulta, tárgyaltak is Norrisszal, ezt követően viszont Norris hosszabbított a McLarennel, a Red Bull pedig Sergio Perezt tartja meg 2022-re.

„Tárgyaltunk Landóval, de hosszú távra elkötelezte magát a McLaren mellett. Mi pedig hűek maradunk saját magunkhoz” – nyilatkozta Marko az osztrák OE24-nek.

Marko azt is elmondta, hogy ha Norris a Red Bullhoz igazolt volna, akkor is Verstappent tekintette volna a legjobbnak csapaton belül, és el is magyarázta, hogy miért.

„Norris már korábban is felhívta magára a figyelmem. De a listám élén továbbra is Max áll, ugyanis minden körülmények között rögtön jó teljesítményt tud nyújtani. Ezt bizonyította Szocsiban is, ahol lenyűgözően ment az esőben.”

„Majdnem meg is nyerte a futamot, csak egy körrel korábban kellett volna kijönnie a bokszba” – tette hozzá a tanácsadó, arra utalva, hogy a verseny utolsó köreiben Verstappen a 7. helyről a 2.-ra jött fel.

