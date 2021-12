Marko elárulta, hogy mikor cserélheti ki a Red Bull Verstappen motorját

Az óriások csatája a döntő szakaszába lépett. Két futammal a vége előtt Max Verstappen előnye még mindig nyolc pont Lewis Hamilton előtt, aki az utolsó futamokon egy szupererős Mercedesszel zárkózott fel.

Most pedig egy extrém nagy sebességű pálya következik. A következő szaúd-arábiai futam lehet, hogy papíron egy utcai futam, de a 6,174 kilométeres aszfaltcsík a Forma–1-es versenynaptár egyik leggyorsabb pályája is. Fgyelemre méltó, hogy a pály 79 százalékán teljes gázzal száguldhatnak majd a pilóták.

Ez egyértelmű előny Hamilton számára, aki várhatóan ismét a Brazíliából ismert „rakétamotorral“ fog versenyezni. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff máris figyelmeztete a konkurenciát:

„Figyelembe véve, hogy hol voltunk a nyár elején, ez kiváltság és a rugalmasságunk bizonyítéka. Az autó valószínűleg olyan jó, mint még soha ebben a szezonban. A versenyzőknek megvan a kellő önbizalmuk ahhoz, hogy a végsőkig feszegessék a határokat. Benne vagyunk a vadászatban és motiváltabbak vagyunk, mint valaha.“

A Red Bullra egyre nagyobb nyomás nehezedik, ahogy a motorgyártó Hondára is, hiszen az Abu Dhabi-i finálé több hosszú egyenest is tartogat. Az olasz média ezért arról számolt be, hogy a Red Bull arra kérte a japánokat, hogy az utolsó futamra mindent hozzanak ki az erőforrásból. Cserébe a japánok azt javasolták, hogy Verstappen erőforrását még az utolsó nagydíj előtt ismét cseréljék le.

Az egyik oka nem más, mint hogy a motorban majdnem több, mint 2000 kilométer van. A holland számára ez csak úgy lehetséges, ha elfogadja a vele járó rajtbüntetést, éppen Dzsiddában, ahol a teljes gázadás aránya kimagaslóan magas, de az előzési lehetőség ellenben nagyon kevés.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint még nem terveznek cserét: „Szaúd-Arábiában jelenleg nem tervezünk motorcserét" - mondta az osztrák az F1-Insider.com-nak, „ha mégis. cserélnénk, akkor Abu Dhabiban fogunk.“

Verstappen eközben jéghideg, mint mindig. „Nyugodt vagyok, tudom, hogy megpróbálom majd a legjobbamat nyújtani, mint mindig és majd meglátjuk, hogy mire lesz ez elég a végén. Még semmi sincs eldöntve és mindannyian készen állunk a kihívásra“ - mondta a holland.

