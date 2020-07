Marko egyáltalán nem irigyli Mick Schumachert, de nem is félti őt

A hétvégén a Forma-1 mezőnye mellett az F2-es sorozat is megindul, mely első fordulói ugyanazokon a helyszíneken lesznek megtartva, mint a főattrakció versenyei, a mezőnyben pedig ott lesz a sokak által nagy figyelemmel kísért Mick Schumacher.

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher 21 éves fia az idei szezont is a Prema színeiben kezdi meg, és talán nagyobb lesz rajta a nyomás, mint valaha, hiszen sokan azt várják tőle, hogy hamarosan a Forma-1-ben is bemutatkozik, egyesek szerint a Ferrarihoz is egyenes út vezet neki.

Nemcsak emiatt várnak tőle sokat, hazájában is nagy reménységként tekintenek rá, ugyanis miután tavaly év végén Nico Hülkenberg kiszorult az F1 mezőnyéből és az sem egyértelmű, Sebastian Vettel hol folytatja, könnyen ő lehet az egyetlen német versenyző a királykategóriában.

Schumacher első szezonja nem sikerült a legfényesebben, de idén egyesek szerint a Prema támogatásával akár a bajnoki címre is esélyes lehet. Hogyan tud megbírkózni azonban az örökségével és hogy mindenki az apja alapján ítéli meg őt? A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko mindenesetre nem irigyli a helyzetét.

Marko a német Sport1 televíziónak nyilatkozott: "Nem lehet mihez hasonlítani azt a nyomást, ami rá nehezedik. Micknek a legnagyobb megkönnyebbülést azt jelentette volna, ha más néven kezd el versenyezni, sajnos ehhez már egy kicsit késő."

"Mick azonban azt csinálja, amit szeret és az ő célja csupán az, hogy megnézze, milyen messze tud eljutni. Persze ez más volt forma-1-es pilóták gyerekeivel is így van. Szereti az apját, és tiszteli azt, amit letett az asztalra. gyáltalán nem féltem őt."

